Allarme Gigi Datome: non è in condizione dopo il lungo stop, rinuncia al Mondiale?

" Gigi Datome ha 10-11 minuti nelle gambe - Meo Sacchetti "

Come se non bastassero le 6 sconfitte consecutive sofferte nel torneo dell'Acropolis e in quello di Sheyang, l'Italbasket deve ancora risolvere la questione relativa al recupero di Gigi Datome, rientrato soltanto per l'ultimo torneo di preparazione ai Mondiali di Cina per i noti problemi al ginocchio. A differenza di Danilo Gallinari, aggregatosi anche lui soltanto a Sheyang dopo l'operazione di appendicite cui si è sottoposto a inizio agosto, l'ala del Fenerbahçe è apparsa molto opaca e in netto ritardo di condizione, come confermato anche dallo stesso coach Sacchetti: secondo quanto scrive la "Gazzetta dello Sport" di oggi, Jesus potrebbe anche chiamarsi fuori dal roster definitivo che parteciperà ai Mondiali se dovesse continuare a non sentirsi all'altezza della situazione.

Giovedì 29 gli ultimi due tagli

L'Italia si è presentata a Sheyang con 14 giocatori dopo le rinunce a Michele Vitali, Andrea Cinciarini, Riccardo Moraschini e Pietro Aradori, ma gli ultimi due tagli per definire il roster a 12, attesi per la giornata di ieri (lunedì 26 agosto), sono stati rimandati alla deadline imposta dalla FIBA di giovedì 29 agosto. La scelta di coach Sacchetti è ufficialmente legata a evitare problemi di infortuni dell'ultim'ora, ma potrebbe anche essere vista come il tentativo per valutare con grande attenzione le condizioni di Datome. La speranza è ovviamente quella di poterlo recuperare, anche ritagliandogli un ruolo da sesto uomo in uscita dalla panchina: con l'obiettivo minimo della qualificazione al preolimpico, questa Italia già orfana di Nicolò Melli non può permettersi di perdere anche Gigi.