L'Italia non tradisce, supera agevolmente anche l'Angola e centra l'obiettivo minimo del suo Mondiale ovvero l'accesso alla seconda fase a Wuhan e la partecipazione ad uno dei quattro tornei preolimpici che la prossima estate metteranno in palio un posto ai Giochi di Tokyo 2020. Gli azzurri di Meo Sacchetti, rinfrancati dalla vittoria all'esordio contro le Filippine, contengono la fisicità della squadra di Will Voigt, allungano già nel primo quarto (25-11) e poi dilagano progressivamente fino al 92-61 finale con 17 punti di Belinelli e 11 di Abass, Hackett e Brooks, probabilmente il migliore della truppa visti anche gli 11 rimbalzi, i 2 recuperi e le 2 stoppate.

Il match resta in equilibrio per i primi 5 minuti (8-8), poi l'Italia cambia marcia, piazza un break di 17-3 con Belinelli e Hackett sugli scudi, e al primo riposo gli azzurri comandano 25-11. L'Angola non segna praticamente mai mentre gli azzurri trovano grande impatto dalla panchina con Brooks, uomo ovunque con stoppate, rimbalzi e canestri, e Gentile, che firma il +18. All'intervallo è 44-21 con una bomba di Belinelli e l'appoggio a fil di sirena di Tessitori, e la gara è in archivio nonostante il 6 su 16 da tre e l'8 su 15 ai liberi.

Jeff Brooks, Italia nazionaleGetty Images

Dopo l'intervallo l'Italia va col pilota automatico, Gallinari schiaccia, Datome mette la tripla dall'angolo per il +25 e poi è Della Valle a infilare la tripla del 68-34. Gli ultimi 12 minuti vedono un Tessitori in grande spolvero, le solite giocate di Brooks (anche una gran schiacciata al volo in tap in) e purtroppo anche qualche momento spiacevole, come l'antisportivo a Vitali per una manata a Morais e lo scontro tra Ale Gentile e Paulo a 16" dal termine, con l'angolano espulso in seguito alla testata all'azzurro, uscito con un colpo al labbro. Non il finale migliore ma nulla toglie all'ottima prestazione dell'Italia, in controllo dall'inizio alla fine con autorità e concentrazione.

L'Italia ha saputo resistere alla fisicità dell'Angola, vince la lotta a rimbalzo (42-35) e si impone nonostante il 14 su 22 ai liberi; meglio il 12 su 30 dall'arco e il 21 su 36 da due. Ora però bisogna resettare tutto perchè dopo Filippine e appunto Angola ci sarà la Serbia, prima della seconda fase: saranno partite totalmente diverse contro avversari di altro livello, e gli azzurri dovranno essere bravi a loro volta ad alzare l'asticella.

Il tabellino

Italia-Angola 92-61 (25-11, 44-21; 70-42)

Italia: Belinelli 17, Biligha 3, Datome 8, Gallinari 7, Hackett 11; Abass 11, Brooks 11, Della Valle 8, Filloy, Gentile 8, Tessitori 8, Vitali. All.: Sacchetti.

Belinelli 17, Biligha 3, Datome 8, Gallinari 7, Hackett 11; Abass 11, Brooks 11, Della Valle 8, Filloy, Gentile 8, Tessitori 8, Vitali. All.: Sacchetti. Angola: Antonio 4, Cipriano 4, Conceicao ne, Domingos 5, Goncalves 3, Joaquim 6, Mbunga ne, Mingas 2, Moore, Morais 10, Moreira 15, Paulo 12. All.: Voigt.

