Argentina-Spagna 75-95: gli highlights del trionfo mondiale della Roja di Sergio Scariolo

Tredici anni dopo il primo trionfo ai Mondiali del Giappone contro la Grecia, la Spagna di coach Sergio Scariolo festeggia la seconda medaglia d'oro battendo l'Argentina 95-75 in finale. Ricky Rubio illumina la Roja con una partita da 20 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, splendidamente supportato da Marc Gasol (14 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) e Rudy Fernandez (11 punti, 10 rimbalzi, 3 assist). Per l'Argentina, reduce da due favolose vittorie contro Serbia e Francia, non bastano i 24 punti di Gabriel Deck e i 17 di Nicolas Laprovittola.

Il tabellino

Argentina-Spagna 75-95 (14-23, 27-43; 43-66)

Argentina: Scola 8, Campazzo 11, Brussino 8, Delia 2, Garino; Caffaro, Vildoza 2, Laprovittola 17, Fjellerup, Deck 24, Redivo 3, Gallizzi. All.: Hernández.

Scola 8, Campazzo 11, Brussino 8, Delia 2, Garino; Caffaro, Vildoza 2, Laprovittola 17, Fjellerup, Deck 24, Redivo 3, Gallizzi. All.: Hernández. Spagna: Fernandez 11, Rubio 20, Gasol 14, Oriola 6, J. Hernangomez 11; Colom, Ribas 5, Claver 2, W. Hernangomez 11, Rabaseda, Llull 15, Beiran. All.: Scariolo.

