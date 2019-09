Brasile-Grecia 79-78: gli highlights della vittoria verdeoro in volata

Il Brasile stacca il pass per la seconda fase dei Mondiali grazie al successo da batticuore in volata sulla Grecia di Giannis Antetokounmpo, MVP della scorsa stagione NBA. Al termine di una partita sempre combattuta ed equilibrata, decide l'intervento di Bruno Caboclo per togliere dal ferro un tiro libero di Kostas Sloukas che avrebbe potuto forzare l'overtime a due secondi dalla sirena.

Luz 4, Benite, Garcia 13, Varejao 22, Caboclo 8; Felicio 2, Huertas 2, Marquinhos 15, Barbosa 13, Lima, Louzada. N.e.: Mateus. All.: Petrovic. Grecia: Calathes 16, Bourousis 4, Papanikolaou 5, Papapetrou 7, G. Antetokounmpo 13; Sloukas 9, Papagiannis 4, Printezis 20, T. Antetokounmpo. N.e.: Vasilopoulos, Mantzaris, Larentzakis. All.: Skourtopoulos.

