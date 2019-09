Campazzo e Scola fanno l'impresa! La favorita Serbia è al tappeto, Argentina in semifinale

Incredibile a Dongguan! L'Argentina batte 97-87 la Serbia e strappa il pass per le semifinali della FIBA World Cup in Cina dove sfiderà la vincente tra Francia e Stati Uniti. Un autentico capolavoro quello firmato dalla "Albiceleste" che supera con merito e una gara ai limiti della perfezione la corazzata di Sasha Djordjevic, per tutti la grande favorita per il titolo mondiale. E invece, dopo la sconfitta non certo preventivata contro la Spagna, i serbi vengono superati dal cuore enorme della Seleccion che, trascinata da Facundo Campazzo e dal 39enne Luis Scola, comanda dall'inizio alla fine e si prende una piccola rivincita per la sconfitta nella finale del Mondiale 2002 a Indianapolis (vittoria dell'allora Jugoslavia in overtime).

L'Argentina, arrivata imbattuta ai quarti, dimostra fin dall'inizio di avere qualcosa in più della Serbia, come sempre un po' sorniona e attendista, forte delle proprie certezze, del proprio talento e di una superiorità fisica evidente. Però la Seleccion ha un cuore enorme e chiude il primo tempo avanti 54-49, grazie ad un gioco spumeggiante (14 assist) e al 9 su 16 da tre. Nella ripresa la reazione della Serbia arriva, spinta dalla classe delle stelle NBA Jokic, Bogdanovic e Bjelica, mette anche la testa avanti (70-68 con una tripla di Guduric a inizio 4°) ma l'Argentina non sta a guardare, risponde grazie a Scola e Garino, e poi nel finale sono Laprovittola, Campazzo e Deck con rubata e schiacciata a chiudere il discorso. Al suono della sirena esplode la festa degli argentini mentre per i serbi l'avventura mondiale finisce malissimo.

L'esultanza della panchina Argentina per il successo a sorpresa sulla Serbia che ha regalato l'approdo alle semifinali, Getty ImagesGetty Images

L'Argentina, senza giocatori NBA, ha cinque uomini in doppia cifra e chiude con un notevole 12 su 27 da tre: brilla Facundo Campazzo con 18 punti, 12 assist, 6 rimbalzi e 3 palle rubate, molto bene Garino, 15 con 3 bombe, ma a spiccare è Luis Scola, 39 anni, ultimo reduce della mitica "Generacion Dorada", autore di 20 punti. Alla Serbia non bastano i 21 punti di Bogdanovic, i 18 di Bjelica e i 16 (solo 2 nella ripresa) con 10 rimbalzi e 5 assist di Nikola Jokic.

