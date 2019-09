" Oggi è andato tutto bene. Io e Datome abbiamo recuperato dagli infortuni, siamo pronti a queste rotazioni e a questi minutaggi - Danilo Gallinari "

Meo Sacchetti ha cominciato il Mondiale allenando una nazionale che, in realtà, non ha mai avuto. Né durante le qualificazioni, né durante la preparazione di agosto, dove gli infortuni nei ruoli-chiave lo hanno costretto a poter rodare il gruppo soltanto negli ultimi giorni con il torneo di Sheyang. Solo adesso, a Mondiale in corso, l'Italia può scoprire quale sia il suo reale potenziale, probabilmente molto diverso da quella controfigura azzurra vista perdere le ultime 6 amichevoli consecutive.

La sorte ha regalato un inizio di calendario morbido, in crescendo: la partita contro le Filippine andava sì vinta, ma era anche e soprattutto da utilizzare come primo test per l'amalgama complessiva di un gruppo sostanzialmente nuovo, costretto ad aggiustare gerarchie ed equilibri all'ultimo momento con il recupero di due top-player come Danilo Gallinari e Gigi Datome. Le risposte sono state forse anche superiori alle aspettative. Il nuovo quintetto base, con Biligha da centro e il sacrificio della coppia Brooks-Gentile, sembra perfettamente bilanciato e già metabolizzato dal cervello di Daniel Hackett: Datome, apparso in ritardo di condizione a Sheyang, ha centellinato le energie giocando una partita quasi scientifica, seguendo il flusso e senza forzare, con 17 punti in 16' e 7/7 dal campo.

La nuova stuttura dello starting-five ha allungato, e di molto, la panchina (punto debole delle gare di preparazione), permettendo a Sacchetti di poter gestire i già citati Jeff Brooks e Alessandro Gentile a partita iniziata, due giocatori esperti, di impatto, fisici, e capaci di occupare più ruoli, per mantenere una buona dose di versatilità. E attenzione anche ad Amedeo Della Valle, ieri top-scorer assieme a Datome, apparso mentalmente più libero dopo la de-responsabilizzazione che lo ha portato ad assumere un ruolo da specialista puro. Sulle Filippine, invece, poco da dire: ci si aspettava qualcosa in più da una delle squadre più divertenti dello scorso Mondiale ma è anche vero che, cinque anni fa, prima della deriva cinese, Andray Blatche era ancora un giocatore di basket vero.

Ora tocca all'Angola: vincere per qualificarsi al preolimpico

" Se dopo questa partita rischiamo di sottovalutare l'Angola, allora non abbiamo capito niente, ed è giusto che ce ne andiamo a casa - Meo Sacchetti "

Poche parole, ma chiare, quelle di coach Sacchetti per presentare il secondo impegno del Mondiale (palla a due alle 09.30 di lunedì 2 settembre). Come con le Filippine, la partita contro l'Angola sarà da giocare con il coltello tra i denti, senza un domani, contro una squadra che non ha più nulla da perdere dopo la pesantissima batosta all'esordio contro la Serbia (105-59). Vincere sarà nuovamente imperativo per raggiungere l'obiettivo minimo della rassegna, quel passaggio al secondo turno che regalerà anche la qualificazione al torneo preolimpico in programma la prossima estate (ecco come funziona).

Nonostante il -46 subito contro la Serbia, seria candidata a un posto in finale, l'Angola è il paese africano con la maggior tradizione cestistica, capace di vincere per 11 volte l'oro ad Afrobasket (l'ultimo nel 2013) e presenza ormai storica tra Olimpiadi e Mondiali, dove brillano l'11esimo e il nono posto raccolti nel 2002 e 2006. Allenata dallo statunitense Will Voigt, l'Angola presenta un roster composto in gran parte da giocatori che militano nel campionato locale, in cui spicca Yanick Moreira, centro visto nella scorsa stagione in Italia, con la canotta della Virtus Bologna.

