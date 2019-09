Danilo Gallinari: "Oggi dovevamo salvare la faccia... e ci sarò al Preolimpico"

Danilo Gallinari, protagonista della vittoria dell'Italia su Portorico nell'ultima partita del Mondiale, analizza con franchezza una gara che si era incanalata su scenari terribili per gli Azzurri, reduci dalla pesante sconfitta con la Spagna, decisiva per l'eliminazione dal torneo. Ora si guarda al preolimpico della prossima estate, dove l'Italbasket avrà la possibilità di andare a caccia di un posto per Tokyo 2020 se dovese riuscire a vincere il suo girone a 6 squadre.

" Bisognava fare qualcosa per salvare almeno la faccia, considerando l'amarezza di due giorni fa per la sconfitta con la Spagna. Abbiamo iniziato male ma siamo stati bravi negli ultimi due quarti. Sicuramente avevamo nella testa il finale con la Spagna, però abbiamo finito bene anche se quest’esperienza mondiale si è chiusa. Non ci sono dubbi sulla prossima estate: ci sarò al Preolimpico, anche se adesso ho la testa verso la nuova stagione NBA. "

Petrucci: "Il preolimpico sarà il secondo tempo di questa partita"

" Quella contro la Spagna è stata una brutta notte, piena di rimpianti. Ci ho ripensato, e io queste partite in questi grandi tornei le soffro perché la Nazionale è lo specchio di una federazione e di un movimento. Mi sono preso le mie colpe, ma io non vado in campo e non do colpe ai giocatori o all’allenatore anche se i risultati non vengono. Ora c'è un altro anno abbondante perché questi giocatori possano lasciare un buon risultato in azzurro: cercheremo di tenerli e ho parlato per questo, a mente fredda. Il preolimpico sarà il secondo tempo di questa partita. "

