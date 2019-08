Danilo Gallinari operato di appendicite: dieci giorni di stop, torna per il raduno di Roma

Danilo Gallinari è stato operato di appendicite nella tarda serata di ieri. Questa è la notizia appena diffusa dalla Fip attraverso un comunicato stampa, in cui viene riportato che l’intervento di appendicectomia è stato effettuato in laparoscopia presso l’ospedale di Verona alla presenza dello staff medico sanitario Azzurro ed è perfettamente riuscito.

Nulla di grave quindi, ma il tempismo di questo problema non è certo dei migliori, visto che il 31 agosto inizieranno i Mondiali di basket in Cina e l’azzurro è tra gli attesi protagonisti della Nazionale Italiana. Ora Gallinari dovrà restare a riposo alcuni giorni e poi inizierà il percorso di riabilitazione, per tornare ad allenarsi durante il raduno di Roma dal 12 al 14 agosto. Le sue condizioni verranno comunque costantemente monitorate dallo staff medico durante il raduno che si sta svolgendo a Verona.

Video - Gallinari: "Mondiali? Abbiamo il talento per andare fino in fondo. Messina coach giusto per Milano" 01:56

Alessandro Farina