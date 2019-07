Datome: "Dopo il basket? Magari finirò a fare l'allenatore...", Petrucci: "Sarà il mio successore"

E' un periodo di cambiamenti per diversi giocatori italiani in un'estate importante per il basket azzurro visto che dal 31 agosto al 15 settembre andranno in scena i Mondiali 2019 in Cina. Se Danilo Gallinari è passato dai Los Angeles Clippers agli Oklahoma City Thunder, e Nik Melli ha lasciato Istanbul per i New Orleans Pelicans, chi non ha voluto cambiare maglia è Gigi Datome: il capitano azzurro resterà al Fenerbahce agli ordini di Zelimir Obradovic per giocare la fase finale della propria carriera. E dopo cosa farà? La risposta nell'intervista a Radio 24:

" A fine carriera mi piacerebbe fare qualcosa di diverso dal basket, ma magari finirò a fare il solito allenatore "

Una possibile idea l'ha lanciata il presidente della Federbasket Gianni Petrucci che, a 73 anni, vorrebbe vedere proprio Datome come suo successore. L'ha detto al "Corriere della Sera":

" Quando deciderà di presentarsi, la mia poltrona diventerà la sua. Vorrei proprio vedere chi non lo voterebbe. Ha carisma, è intelligente... e in trasferta ha già assegnato incarichi a tutti. Datome for president "

Come detto dal 31 agosto ci sarà la FIBA World Cup in Cina, l'Italia fa parte del gruppo D con Serbia, Angola e Filippine e, in caso di passaggio del turno, gli azzurri incroceranno le migliori del gruppo C con Spagna, Iran, Porto Rico e Tunisia. Una rassegna iridata importante anche in chiave Olimpiadi di Tokyo 2020: il presidente Petrucci è ottimista.

" La squadra ci arriva motivata e carica. Con tutti i suoi giocatori NBA. Il problema è che anche le altre squadre li avranno. Sulla carta ci sono squadre più forti di noi ma ogni partita fa storia a sé e ce la giocheremo fino in fondo "

Sul discorso Nazionale Datome ha detto:

" Con Gallinari e Belinelli abbiamo tanta qualità in campo. Non vedo l'ora di giocare con loro. Al Mondiale l'obiettivo è vincere una medaglia, ma anche qualificarsi all'Olimpiade andrebbe bene. Mi dispiace non aver mai vinto una medaglia con l'Italia, ma so che a quei livelli basta un errore per rovinare una partita. Siamo stati anche sfortunati "

A livello di club Gigi resterà ad Istanbul visto che ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2022 col Fenerbahce, una scelta importante che ha spento tutti i rumors che lo volevano di nuovo in Italia, magari a Milano con Ettore Messina.

" Sono felice che Messina sia arrivato a Milano. C'è stato un contatto per tornare in Italia, ma finché continuo a essere utile sto bene a Istanbul, al Fenerbahçe. Mi sento a casa. Non ho neanche approfondito le chiacchierate. Obradovic? Lavorare con lui è stimolante ma faticoso. Le sue sfuriate fanno parte della nostra quotidianità. Quando è arrabbiato mi chiama 'Mister Datome' "

La chiosa è sull'NBA, un treno che sembra ormai passato dopo le esperienze non positive a Detroit e Boston: Datome però non ha rimpianti e si sente comunque realizzato.

" Non mi sento realizzato a metà a non giocare più in NBA. Quando sono andato a Detroit ero molto considerato, in Turchia meno. Mi sto divertendo tantissimo, mi sono tolto le mie soddisfazioni e va bene così "