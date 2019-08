FIBA World Cup 2019: gironi, calendario, risultati e formula dei Mondiali di basket in Cina

Sabato 31 agosto alle 9.30, ora italiana, con la sfida tra Serbia e Angola si alza il sipario sul Mondiale di basket, la FIBA World Cup 2019. Un match del gruppo D, quello di Foshan, che comprende anche le Filippine e l'Italia di Meo Sacchetti. Una sfida delle 92 che si disputeranno in 16 giorni nel paese asiatico e che sanciranno la formazione campione del mondo, oltre che assegnare alcuni posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Una marcia serrata e senza sosta, fino alla finalissima in programma il 15 settembre a Pechino.

Il formato della FIBA World Cup

La competizione, ospitata in 8 città differenti (Pechino, Nanchino, Shanghai, Wuhan, Dongguan, Foshan, Guangzhou e Shenzhen), verrà giocata in tre fasi. Nella prima (31 agosto/5 settembre), le squadre verranno divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (gruppi A-H) con formula all'italiana. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla seconda fase (6/9 settembre), nella quale verranno composti 4 gruppi da 4 squadre ciascuno (gruppi I-L) e dove ogni formazione giocherà solo due gare con le provenienti dall'altro girone: l'Italia, inserita nel D, incrocerà il C, ovvero quello con Spagna, Portorico, Iran e Tunisia. Anche in questo caso, formula all'italiana. Le prime due squadre dei raggruppamenti accederanno alla fase a eliminazione diretta (Quarti 10/11 settembre, Semifinali 13 settembre, Finali 15 settembre). Le squadre non qualificate giocheranno per i posti dal 5° all'8° con gare a eliminazione diretta (dal 13 al 15 settembre).

Le squadre che non supereranno la prima fase, ovvero le terze e quarte classificate dei gironi della prima fase, giocheranno il Classification Round (17°-32° posto, dal 6 al 9 settembre) divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, con formula all'italiana (gruppi M-P). In ogni caso, tutte le squadre porteranno alla seconda fase i punti ottenuti nella prima.

Alessandro Gentile (Italy) during the Basketball Match: Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers. Italy vs Romania. Italy won 75-70 at Pala Ruffini in Turin, 24th november 2017 Italy.Getty Images

Gironi e calendario (ora italiana)

Prima fase

Gruppo A: Costa d'Avorio, Polonia, Venezuela, Cina (Pechino)

Sabato 31 agosto

Ore 10 Polonia-Venezuela

Ore 14 Costa d'Avorio-Cina

Lunedì 2 settembre

Ore 10 Venezuela-Costa d'Avorio

Ore 14 Cina-Polonia

Mercoledì 4 settembre

Ore 10 Costa d'Avorio-Polonia

Ore 14 Venezuela-Cina

Gruppo B: Russia, Argentina, Corea del Sud, Nigeria (Wuhan)

Sabato 31 agosto

Ore 10.30 Russia-Nigeria

Ore 14.30 Argentina-Corea del Sud

Lunedì 2 settembre

Ore 10.30 Nigeria-Argentina

Ore 14.30 Corea del Sud-Russia

Mercoledì 4 settembre

Ore 10.30 Corea del Sud-Nigeria

Ore 14.30 Russia-Argentina

Grupo C: Spagna, Iran, Portorico, Tunisia (Guangzhou)

Sabato 31 agosto

Ore 10.30 Iran-Portorico

Ore 14.30 Spagna-Tunisia

Lunedì 2 settembre

Ore 10.30 Tunisia-Iran

Ore 14.30 Portorico-Spagna

Mercoledì 4 settembre

Ore 10.30 Portorico-Tunisia

Ore 14.30 Spagna-Iran

Gruppo D: Angola, Filippine, ITALIA, Serbia (Foshan)

Sabato 31 agosto

Ore 9.30 Angola-Serbia

Ore 13.30 Filippine-Italia

Lunedì 2 settembre

Ore 9.30 Italia-Angola

Ore 13.30 Serbia-Filippine

Mercoledì 4 settembre

Ore 9.30 Angola-Filippine

Ore 13.30 Italia-Serbia

Gallinari - Italia - 2017Getty Images

Gruppo E: Turchia, Rep. Ceca, Stati Uniti, Giappone (Shanghai)

Domenica 1 settembre

Ore 10.30 Turchia-Giappone

Ore 14.30 Repubblica Ceca-Stati Uniti

Martedì 3 settembre

Ore 10.30 Giappone-Repubblica Ceca

Ore 14.30 Stati Uniti-Turchia

Giovedì 5 settembre

Ore 10.30 Turchia-Repubblica Ceca

Ore 14.30 Stati Uniti-Giappone

Gruppo F: Grecia, Nuova Zelanda, Brasile, Montenegro (Nanjing)

Domenica 1 settembre

Ore 10 Nuova Zelanda-Brasile

Ore 14 Grecia-Montenegro

Martedì 3 settembre

Ore 10 Montenegero-Nuova Zelanda

Ore 14 Brasile-Grecia

Giovedì 5 settembre

Ore 10 Brasile-Montenegro

Ore 14 Grecia-Nuova Zelanda

Gruppo G: Rep. Dominicana, Francia, Germania, Giordania (Shenzhen)

Domenica 1 settembre

Ore 10.30 Repubblica Dominicana-Giordania

Ore 14.30 Francia-Germania

Martedì 3 settembre

Ore 10.30 Germania-Repubblica Dominicana

Ore 14.30 Giordania-Francia

Giovedì 5 settembre

Ore 10.30 Germania-Giordania

Ore 14.30 Repubblica Dominicana-Francia

Gruppo H: Canada, Senegal, Lituania, Australia (Dongguan)

Domenica 1 settembre

Ore 9.30 Canada-Australia

Ore 13.30 Senegal-Lituania

Martedì 3 settembre

Ore 9.30 Australia-Senegal

Ore 13.30 Lituania-Canada

Giovedì 5 settembre

Ore 9.30 Canada-Senegal

Ore 13.30 Lituania-Australia

Seconda fase

Gruppo I: A1, A2, B1, B2 (Foshan)

Venerdì 6 settembre

A1-B2

B1-A2

Domenica 8 settembre

A1-B1

A2-B2

Gruppo J: C1, C2, D1, D2 (Wuhan)

Venerdì 6 settembre

C1-D2

D1-C2

Domenica 8 settembre

C1-D1

C2-D2

Grupo K: E1, E2, F1, F2 (Shenzhen)

Sabato 7 settembre

E1-F2

F1-E2

Lunedì 9 settembre

E1-F1

E2-F2

Gruppo L: G1, G2, H1, H2 (Nanjing)

Sabato 7 settembre

G1-H2

F1-H2

Lunedì 9 settembre

G1-H1

G2-H2

Video - Sacchetti: "Amichevoli importanti per chi dovrà conquistarsi il posto" 00:58

Fase finale

Quarti

Martedì 10 settembre

Ore 13 I1-J2 (Dongguan)

Ore 15 J1-I2 (Shanghai)

Mercoledì 11 settembre

Ore 13 K1-L2 (Dongguan)

Ore 15 L1-K2 (Shanghai)

Semifinali

Venerdì 13 settembre

Vincente I1-J2-Vincente K1-L2 (Pechino)

Vincente J1-I2-Vincente L1-K2 (Pechino)

Finali

Domenica 15 settembre

Ore 10 Finale 3° posto (Pechino)

Ore 14 Finale 1° posto (Pechino)