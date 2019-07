Gallinari carica l'Italia: "Possiamo essere la sorpresa del Mondiale, crediamo in una medaglia"

" Non so dove arriveremo, ma l’Italia può essere la Cenerentola della competizione. Il sogno è arrivare a medaglia. Dipenderà molto da chi incontreremo, ma dobbiamo crederci "

Danilo Gallinari è molto carico per l'avventura azzurra con la Nazionale al Mondiale di settembre in Cina! Il "Gallo" è super motivato, è reduce da una grande stagione NBA con i Clippers e ha tanta voglia di tornare a essere protagonista anche con l'Italia, lui che ha avuto un passato recente burrascoso nei rapporti coi colori azzurri, iniziati col famoso pugno nell'amichevole con l'Olanda che lo escluse dagli Europei 2017. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Danilo parla della carica in vista del ritiro che scatta lunedì prossimo.

" Quando tifosi e critici pensano alle big del Mondiale nessuno punta su di noi. Non so dove arriveremo, ma l’Italia può essere la Cenerentola della competizione. Questa è una squadra che ha talento, esperienza e il mix giusto per poter vincere le partite che contano. Sacchetti? Per lui parlano i risultati: nella sua carriera è sempre andato oltre le aspettative per sé e per la sua squadra. E ha fatto benissimo anche quest’anno "

Nel primo girone lo scoglio più duro sarà la Serbia mentre per la medaglia d'oro Gallinari scommette ovviamente sugli Stati Uniti.

" Chi voglio sfidare? Milos Teodosic e Boban Marjanovic, con cui ho giocato ai Clippers. Nella Serbia c’è anche Jokic, mio compagno a Denver: è incredibile. Favoriti? Gli USA, anche se venissero con la terza squadra. Sono troppo forti "

Dopo il Mondiale Danilo tornerà negli Stati Uniti, non più a Los Angeles ma ad Oklahoma City, dopo che i Clippers lo hanno scambiato coi Thunder per avere Paul George. Per il "Gallo" sarà una stagione importante, l'ultimo anno di contratto, e non è detto che la finirà proprio a OKC, squadra in totale ricostruzione.

" Sì, in una squadra che non sappiamo ancora bene come sarà. Sono recentemente stato lì per le visite mediche. Vedremo "

La chiosa è riservata all'Olimpia Milano in cui ha giocato e di cui resta tifoso.

" Sogno le Final Four di Eurolega. E che vinca tutto in Italia. Rodriguez? Con Sergio ho giocato, sono contento per lui. Sarà una bella prova, diversa dalle città in cui ha giocato finora. Da tifoso, egoisticamente, spero faccia bene "