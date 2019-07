Harden, Davis e McCollum rinunciano al Mondiale: Team USA perde i pezzi. La stella è Lillard

A poco più di un mese dal via della FIBA World Cup in Cina, gli Stati Uniti iniziano a fare la conta per i giocatori a disposizione. Non sembre mettersi granché bene per il ct Gregg Popovich che negli ultimi giorni ha dovuto incassare delle rinunce molto pesanti: dopo quella di Anthony Davis, atteso da una grande stagione coi Lakers al fianco di LeBron James, è arrivata quella di James Harden, MVP 2018, e ieri sono arrivati i passi indietro delle guardie Eric Gordon, compagno del Barba ai Rockets, e di CJ McCollum, "gemello" di Damian Lillard ai Portland Trail Blazers finalisti da Ovest nell'ultima stagione NBA.

Proprio Lillard sembra il leader designato di questa versione di Team USA, a meno che non voglia tirarsi indietro anche lui per concentrarsi sulla nuova stagione e sul disco rap che sta per lanciare sul mercato. La stella dei Blazers però ha una grande occasione, viene da una stagione a quasi 26 punti di media e con l'inserimento del secondo quintetto All-NBA, e sarebbe il volto copertina della nazionale americana che va a caccia dell'oro iridato che ha vinto nel 2010 e nel 2014.

Con Lillard, sono 16 al momento i giocatori da cui Popovich dovrà scegliere i 12 da portare in Cina: il 5 agosto inizia il training camp a Las Vegas e il ct di Team USA spera di non dover fare i conti con altre rinunce o con infortuni come quello di Kyle Lowry, il campione NBA coi Raptors operato al pollice sinistro che vorrebbe esserci ma la cui situazione va seguita attentamente. Il roster resta ovviamente di qualità, con Kemba Walker, Tobias Harris, Bradley Beal, Kris Middleton e Brook Lopez tra gli altri, ma è chiaro che con queste assenze il titolo non è già assegnato prima del via.

IL roster a 16 di Team USA

Harrison Barnes (Kings) - Ala

Bradley Beal (Wizards) - Guardia

Andre Drummond (Pistons) - Centro

Tobias Harris (Sixers) - Ala

Kyle Kuzma (Lakers) - Ala

Damian Lillard (Blazers) - Guardia

Brook Lopez (Bucks) - Centro

Kevin Love (Cavs) - Ala

Kyle Lowry (Raptors) - Guardia

Khris Middleton (Bucks) - Ala

Paul Millsap (Nuggets) - Ala

Donovan Mitchell (Jazz) - Guardia

Jayson Tatum (Celtics) - Ala

PJ Tucker (Rockets) - Ala

Myles Turner (Pacers) - Centro

Kemba Walker (Celtics) - Guardia