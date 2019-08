Il cammino dell'Italia di Sacchetti ai Mondiali in Cina: avversarie, calendario e risultati

Dopo 13 anni l'Italia del basket torna ai Mondiali. Sempre in Asia: l'ultima volta era il 2006, in Giappone, a Saitama; ora, nel 2019, è la Cina ad ospitare la FIBA World Cup. Gli azzurri del ct Meo Sacchetti hanno superato il girone di qualificazione e nel sorteggio di Shenzhen, alla presenza di Kobe Bryant, sono stati inseriti nel gruppo D con Angola, Filippine e Serbia. L'Italbasket dovrà fare a meno di Nik Melli ma potrà contare, tra gli altri, sulle stelle NBA Danilo Gallinari e Marco Belinelli (unico reduce da qual Mondiale 2006), sul campione d'Europa in carica col CSKA Mosca Daniel Hackett e su capitan Gigi Datome, simbolo del Fenerbahce di Zelimir Obradovic.

Girone e calendario (ora italiana)

Prima fase

Gruppo D: Angola, Filippine, ITALIA, Serbia (Foshan)

Sabato 31 agosto

Ore 9.30 Angola-Serbia

Ore 13.30 Filippine-Italia

Lunedì 2 settembre

Ore 9.30 Italia-Angola

Ore 13.30 Serbia-Filippine

Mercoledì 4 settembre

Ore 9.30 Angola-Filippine

Ore 13.30 Italia-Serbia

Seconda fase

Gruppo J: C1, C2, D1, D2 (Wuhan)

Venerdì 6 settembre

C1-D2

D1-C2

Domenica 8 settembre

C1-D1

C2-D2

Marco Belinelli #3 of the Italy National Team drives against the Serbia National Team during the International Men's Basketball Super Tournament 2019 match between Serbia and ItalyGetty Images

Le avversarie e i precedenti

Serbia

La nazionale del ct Sasha Djordjevic, anche coach della Virtus Bologna, è la grande favorita alla vittoria finale insieme agli Stati Uniti. Può contare su un roster esperto, talentuoso e completo dove spiccano i nomi di Nikola Jokic, centro dei Denver Nuggets, All Star NBA e forse il migliore al mondo nel ruolo, e di Bogdan Bogdanovic, guardia dei Sacramento Kings, letale col suo tiro da fuori, soprattutto nei momenti decisivi. I serbi vanno a caccia di un oro che manca dal 2002 a Indianapolis.

11 partite giocate (2 vinte/9 perse)

Nessuna partita giocata nelle fasi finali di un Campionato del Mondo

La prima: Qualificazione Europeo, 20 agosto 2008 (Cagliari), Italia-Serbia 64-78

L’ultima: Torneo AusTiger, 23 agosto 2019 (Shenyang, Cina), Italia-Serbia 65-71

La vittoria più larga: Giochi Mediterraneo, 1 luglio 2009 (Roseto degli Abruzzi), Italia-Serbia 75-64 (+11)

La sconfitta più pesante: Torneo Acropolis, 17 agosto 2019 (Aten2, Grecia), Italia-Serbia 64-96 (-32)

Nikola Jokic (Denver)Getty Images

Filippine

Avversario da non sottovalutare: i "Gilas" del ct Yeng Guiao possono contare sulla spinta e sull'entusiasmo di un paese dove la pallacanestro è una sorta di religione. Mancherà Jordan Clarkson, playmaker dei Cleveland Cavaliers ed ex Lakers, e così il riferimento sarà l'altro "naturalizzato", il pivot Andray Blatche, per 9 anni in NBA tra Washington Wizards e Brooklyn Nets.

8 partite giocate (7 vinte/1 persa)

1 partita giocata nelle fasi finali di un Campionato del Mondo (1 vinta)

VIII Campionato del Mondo, 10 ottobre 1978 (Manila), Filippine-Italia 75-112

La prima: Giochi Olimpici, 13 agosto 1936 (Berlino, Germania), Italia-Filippine 14-32

L’ultima: Amichevole, 25 giugno 2016 (Bologna), Italia-Filippine 106-70

La vittoria più larga: Amichevole, 2 giugno 2002 (Milano), Italia-Filippine 99-56 (+43)

La sconfitta più pesante: Giochi Olimpici, 13 agosto 1936 (Berlino, Germania), Italia-Filippine 14-32 (-18)

Angola

L'Angola è una delle formazioni con la maggior tradizione a livello cestistico del continente africano. Il gruppo diretto dal ct statunitense Will Voigt non potrà disporre del talentuoso centro Bruno Fernando, scelto all'ultimo Draft NBA dagli Atlanta Hawks, ma ci saranno gli "italiani" Carlos Morais e Yannick Moreira, guardia e lungo visti rispettivamente alla Mens Sana Siena e alla Virtus Bologna.

4 partite giocate (4 vinte)

1 partita giocata nelle fasi finali del Campionato Mondiale (1 vinta)

La prima: XI Campionato Mondiale, 13 agosto 1990 (Salta), Angola-Italia 78-86

L'ultima: Amichevole, 7 agosto 2004 (Reggio Calabria), Italia-Angola 86-65

La vittoria più larga: Amichevole, 12 agosto 2000 (Bormio), Angola-Italia 36-82

Il formato della FIBA World Cup

La competizione verrà giocata in tre fasi. Nella prima (31 agosto/5 settembre), le squadre verranno divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (gruppi A-H) con formula all'italiana. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla seconda fase (6/9 settembre), nella quale verranno composti 4 gruppi da 4 squadre ciascuno (gruppi I-L) e dove ogni formazione giocherà solo due gare con le provenienti dall'altro girone: l'Italia, inserita nel D, incrocerà il C, ovvero quello con Spagna, Portorico, Iran e Tunisia. Anche in questo caso, formula all'italiana. Le prime due squadre dei raggruppamenti accederanno alla fase a eliminazione diretta (Quarti 10/11 settembre, Semifinali 13 settembre, Finali 15 settembre). Le squadre non qualificate giocheranno per i posti dal 5° all'8° con gare a eliminazione diretta (dal 13 al 15 settembre).