Il roster dell'Italia per i Mondiali di Cina: gli ultimi tagli sono Ricci e Brian Sacchetti

Coach Meo Sacchetti ci ha pensato fino all'ultimo minuto possibile, rimandando alla deadline imposta dalla FIBA la scelta definitiva dei 12 giocatori che formeranno la nazionale azzurra ai Mondiali di Cina. Dopo gli ultimi giorni di lavoro con il roster allargato a 14 elementi, il coach ha scelto di sfoltire il reparto ali con i tagli di Giampaolo Ricci e del figlio Brian Sacchetti: oltre a Jeff Brooks, nello spot di 4 potranno essere adattati Gallinari, Gentile, Datome e, alla bisogna, anche Luca Vitali, in un ruolo puramente tattico già coperto a sprazzi in passato con la canotta dell'Italia. Restano nei 12, invece, Ariel Filloy, terzo playmaker alle spalle di Hackett (a sua volta convertibile in guardia) e del già citato Vitali, e Amedeo Tessitori, l'unico vero centro di stazza a disposizione in un ruolo lasciato scoperto dal forfait di Nicolò Melli.

Il roster dell'Italia per i Mondiali di Cina

# Giocatore Ruolo Squadra 00 Amedeo Della Valle Guardia Olimpia Milano 3 Marco Belinelli Guardia San Antonio Spurs 5 Alessandro Gentile Ala free agent 6 Paul Biligha Centro Olimpia Milano 7 Luca Vitali Playmaker Brescia 8 Danilo Gallinari Ala Oklahoma City Thunder 10 Daniel Hackett Playmaker CSKA Mosca 12 Ariel Filloy Playmaker Reyer Venezia 15 Jeff Brooks Ala Olimpia Milano 16 Amedeo Tessitori Centro Treviso 23 Awudu Abass Ala Brescia 70 Luigi Datome Ala Fenerbahçe

IL CAMMINO DELL'ITALIA VERSO I MONDIALI DI CINA

Da Trento a Verona: i primi tagli e Gallinari ko

La preparazione dell'Italbasket ai Mondiali di Cina si apre con la classica Trentino Cup, dove Meo Sacchetti si presenta con il roster allargato a 18 elementi in attesa di conoscere la situazione relativa a Nicolò Melli, operatosi al ginocchio al termine di una lunga stagione con il Fenerbahçe e non aggregato al gruppo della nazionale. Con Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Gigi Datome out per problemi fisici, gli Azzurri superano Romania (88-60) e Costa d'Avorio (69-58) aggiudicandosi il torneo di Trento, ma il coach preferisce rimandare i primi tagli all'appuntamento successivo, a Verona. Gallinari viene operato d'urgenza per appendicite nella serata del 3 agosto, un inconveniente che lo costringe a rimandare il suo debutto in azzurro, mentre Belinelli può esordire l'8 agosto nella larga vittoria sul Senegal (111-54). L'Italia prosegue dilapidando 15 punti di vantaggio e perdendo in volata contro la Russia (72-70) nella prima vera partita con un avversario di livello, e chiude poi il torneo di Verona superando il Venezuela (72-54). Al termine della kermesse, coach Sacchetti comunica i primi tre tagli che riducono il roster a 15 elementi: out Riccardo Moraschini, Michele Vitali e Andrea Cinciarini, frenato da problemi muscolari.

Il forfait di Nicolò Melli

Il 13 agosto, con la squadra in preparazione per il torneo dell'Acropolis (Atene, 16-18 agosto), arriva l'ufficialità del forfait di Nicolò Melli, non in grado di recuperare dall'operazione al ginocchio. Anche se ampiamente previsto, è un colpo pesante per il progetto di coach Sacchetti, considerando la qualità, l'esperienza e la duttilità del giocatore, capace di dividersi tra i ruoli di ala grande e centro, maggiormente scoperti a roster.

Il torneo di Atene e l'addio polemico di Pietro Aradori

Sbarcata ad Atene, l'Italia rinuncia al capitano Pietro Aradori, tagliato ancor prima della partita d'esordio con la Grecia per scelta tecnica, un episodio che manda il giocatore in escandescenza: "Avete fatto i furbi con me, vi ho tutti nel mirino", commenterà poi sui social network, esternando il proprio malcontento. Il torneo dell'Acropolis si rivela un pianto per gli Azzurri, sempre privi di Datome e Gallinari: l'Italia va malamente ko con all'esordio con la Grecia (83-63), viene travolta dalla Serbia (96-64) e si arrende anche alla Turchia (72-70), subendo una tragica rimonta nell'ultimo periodo.

Datome e Gallinari rientrano a Sheyang, ma...

Lasciata la Grecia, l'Italia vola in Cina per disputare l'ultimo quadrangolare di preparazione tra Sheyang ed Anshan (23-26 agosto), accogliendo (finalmente) i rientri di Gigi Datome e Danilo Gallinari. Nonostante il roster al completo, gli Azzurri incappano in un'altra serie di sconfitte, anche se meno gravi rispetto a quelle di Atene: l'Italia perde all'esordio contro la Serbia (71-65), cede alla Francia in un altro finale in volata (82-80) e va ko anche contro la più modesta Nuova Zelanda nella gara conclusiva (88-82). Coach Sacchetti rimanda alla deadline fissata dalla FIBA (29 agosto) gli ultimi due tagli per ufficializzare il roster ai 12 elementi dei Mondiali: come detto, tornano a casa Ricci e Sacchetti.

