Italia, 19 azzurri per il ritiro pre Mondiale: dentro Belinelli e Gallinari, fuori Tonut e Polonara

Sono 19 gli atleti convocati dal CT Meo Sacchetti per l'inizio dell'estate Azzurra, al via il 22 luglio a Milano. Il giorno seguente, dopo il media day, l'Italia si trasferirà a Pinzolo, per il secondo anno sede ufficiale del raduno dell'Italbasket. Nel gruppo ci sono i due NBA Marco Belinelli e Danilo Gallinari, Nik Melli che l'anno prossimo sarà ai Pelicans, il campione d'Europa Daniel Hackett e il capitano Gigi Datome; per ora restano aggregati Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, i due fratelli Vitali, Luca e Michele, e Riccardo Moraschini, prossimo alla firma con Milano.

Sono 5 gli esclusi rispetto alle prime convocazioni: Davide Pascolo, Diego Flaccadori, Davide Moretti, che tornerà negli Stati Uniti per il college a Texas Tech, e i due finalisti per l'ultimo Scudetto, il veneziano Stefano Tonut e il sassarese Achille Polonara.

I 19 convocati per il raduno

Awudu Abass (1993, 198, A)

Pietro Aradori (1988, 196, A)

Marco Belinelli (1986, 196, G)

Paul Biligha (1990, 200, C)

Jeff Brooks (1989, 203, A)

Andrea Cinciarini (1986, 190, P)

Luigi Datome (1987, 203, A)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G)

Ariel Filloy (1987, 190, P)

Danilo Gallinari (1988, 208, A)

Alessandro Gentile (1992, 200, G/A)

Daniel Hackett (1987, 199, G)

Nicolò Melli (1991, 205, A)

Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A)

Brian Sacchetti (1986, 200, A)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

Luca Vitali (1986, 201, P)

Michele Vitali (1991, 196, G)

Il programma della Nazionale

La Nazionale rimarrà nell'alta Val Rendena fino al 29 luglio, quando raggiungerà Trento per la settima edizione della Trentino Basket Cup (30 e 31 luglio). Nel primo torneo di preparazione a FIBA World Cup 2019 gli Azzurri affronteranno la Romania (30 luglio, ore 20.30). Il 31 luglio, in base ai risultati della prima giornata, una fra Svizzera e Costa d'Avorio.

Dall'8 al 10 agosto poi, l'Italia parteciperà alla prima edizione della Verona Basketball Cup 2019. Nel quadrangolare organizzato al PalaOlimpia di Verona, la squadra di coach Sacchetti giocherà con Senegal (8 agosto, ore 20.30), Russia (9 agosto, ore 20.30) e Venezuela (10 agosto, ore 20.30).