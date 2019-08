Italia a caccia della qualificazione al Preolimpico per Tokyo 20202: ecco come funziona

I Mondiali di Cina metteranno in palio 7 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e la possibilità per qualificarsi al torneo preolimpico, che deciderà le ultime 4 squadre che parteciperanno ai Giochi. Con il Giappone già sicuro di un posto in quanto nazione ospitante, vediamo come saranno assegnati gli 11 slot rimanenti.

Qualificazione diretta e preolimpico: come funziona?

Sette squadre si qualificheranno direttamente tramite i piazzamenti ai Mondiali di Cina, e questo è anche uno dei motivi per cui si giocheranno i classification-game per dirimere la graduatoria finale dal 1° al 32° e ultimo posto: andranno a Tokyo le due migliori piazzate del continente americano, le due migliori europee e le migliori di Africa, Oceania e Asia.

Al torneo preolimpico accederanno invece le restanti 16 migliori squadre piazzate, a prescindere dalla zona geografica di appartenenza, a cui si aggiungeranno poi 8 wild-card, con due squadre per ogni ragguppamento (Europa, Americhe, Africa e Asia-Oceania). Questo nuovo insieme di 24 nazionali sarà suddiviso in 4 gironi da 6 squadre che disputeranno il torneo preolimpico nell'estate 2020: le quattro squadre vincitrici di ogni girone staccheranno il pass per poter disputare i Giochi.

L'obiettivo minimo dell'Italbasket ai Mondiali di Cina sarà centrare un posto al preolimpico, raggiungibile superando la prima fase a gruppi che vedrà gli azzurri opposti a Filippine, Angola e Serbia: le prime due di ogni girone si qualificano alla seconda fase che comprende le 16 migliori nazionali del lotto, con automatica qualificazione al preolimpico del 2020.