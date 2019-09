A Foshan l'Italia travolge l'Angola 92-61 e stacca il pass per il girone di Wuhan, oltre ad assicurarsi uno dei tornei che portano a Tokyo 2020. Gara fisica e spigolosa ma mai in discussione: brilla Marco Belinelli, autore di 17 punti, in doppia cifra anche Abass, Brooks e Hackett con 11. Mercoledì alle 13.30, ora italiana, ultima gara con la Serbia, sempre a Foshan.

Italia-Angola 92-61 (25-11, 44-21; 70-42)

Italia: Belinelli 17, Biligha 3, Datome 8, Gallinari 7, Hackett 11; Abass 11, Brooks 11, Della Valle 8, Filloy, Gentile 8, Tessitori 8, Vitali. All.: Sacchetti.

Belinelli 17, Biligha 3, Datome 8, Gallinari 7, Hackett 11; Abass 11, Brooks 11, Della Valle 8, Filloy, Gentile 8, Tessitori 8, Vitali. All.: Sacchetti. Angola: Antonio 4, Cipriano 4, Conceicao ne, Domingos 5, Goncalves 3, Joaquim 6, Mbunga ne, Mingas 2, Moore, Morais 10, Moreira 15, Paulo 12. All.: Voigt.

