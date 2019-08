Italia, debutto da non sottovalutare con le Filippine: il pericolo è l'americano Blatche

Finalmente ci siamo: a Foshan è tutto pronto per l'esordio dell'Italia al Mondiale! Domani, sabato, alle 13:30, ora italiana, gli azzurri giocheranno la FIBA World Cup per la prima volta dal 2006, 13 anni, e affronteranno le Filippine, prima giornata del gruppo D. Un impegno sulla carta abbordabile ma non certo da sottovalutare: gli azzurri sono obbligati a vincere per guardare alla seconda fase (passano le prime due di ogni girone, ndr), hanno tutto da perdere contro una squadra oggettivamente inferiore e non possono permettersi di abbassare la guardia viste le 6 sconfitte di fila in amichevole, l'ultima molto amara contro la Nuova Zelanda.

" Inutile girare intorno alle cose: arriviamo a questo Mondiale scontenti per come abbiamo giocato certe partite. Ho visto anche qualcosa di buono ed è positivo aver recuperato gli infortunati. Nel corso della preparazione c’è stata la sensazione che fossimo in difficoltà ma negli ultimi allenamenti ho visto un coinvolgimento di tutti nell’usare la voce per aiutare il compagno "

Parole del ct Meo Sacchetti che in conferenza stampa non ha usato giri di parole: la preparazione poteva andare certamente meglio, il forfait di Melli e i problemi fisici di Gallinari e Datome hanno influito, ma ora il gruppo è compatto e coeso con l'obiettivo chiaro di partite col piede giusto. La gara con le Filippine e poi quella di lunedì con l'Angola sono determinanti per blindare il passaggio del turno e arrivare all'ultima sfida con la Serbia con la massima serenità.

L'avversario: le Filippine

I "Gilas" del ct Yeng Guiao possono contare sulla spinta e sull'entusiasmo di un paese dove la pallacanestro è una sorta di religione: è una sorta di derby perchè in Italia è numerosa la comunità filippina e tantissimi sono i ragazzi che giocano nei campetti delle città. La squadra sarà priva di Jordan Clarkson, playmaker dei Cleveland Cavaliers ed ex Lakers, e così il riferimento sarà l'altro "naturalizzato", il pivot Andray Blatche, per 9 anni in NBA tra Washington Wizards e Brooklyn Nets, e ora in Cina con il Tianjin.

Blatche, 33 anni, che è l'unico a giocare fuori dai confini, è il pericolo pubblico numero uno per stazza (211 centimetri per 118 kg) e anche per talento essendo un pivot con notevoli doti offensive in grado di colpire sia da dentro l'area, sia da fuori (36% da tre nell'ultima stagione in Cina). Ha una media carriera di 10 punti a gara in 8 anni di NBA ma nel 2010-11 è arrivato a quasi 17 punti e oltre 8 rimbalzi di media con gli Washington Wizards. Da lui passeranno tutti i palloni e dovrà attirare le attenzioni degli avversari per liberare i compagni al tiro. L'ex di Wizards e Nets è uno dei 5 reduci del Mondiale 2014 in Spagna: gli altri sono l'ala Gabe Norwood, il play Paul Lee, e i centri Japeth Aguilar e June Mar Fajardo, per 5 volte MVP della lega filippina (Philippine Basketball Association, PBA) e autore di oltre 10 punti di media nelle qualificazioni al Mondiale.

Il ct Meo Sacchetti:

" La nostra è una squadra che deve guadagnarsi tutto e che non può in nessun modo sottovalutare gli avversari. A cominciare dalle Filippine, squadra piccola e veloce. Attaccano soprattutto in transizione e hanno un giocatore di scuola americana, Blatche, dotato di un gran fisico. Il mio primo obiettivo è proprio quello di aprire la manifestazione con una vittoria e poi fare un passo dopo l’altro "

Il presidente FIP Gianni Petrucci:

" La partita che temo di più è quella di domani contro le Filippine: le gare d’esordio sono sempre insidiose e mi aspetto migliaia di tifosi avversari visto che per loro il basket è quasi una religione "

Storia e precedenti

La nazionale asiatica è al secondo Mondiale consecutivo dopo il 21esimo posto del 2014, che aveva sancito il ritorno dei filippini in una rassegna iridata dopo 36 anni da quella precedente. Il miglior risultato di sempre è uno storico bronzo conquistato nell’edizione del 1954 in Brasile. La sfida più recente Italia e Filippine è un’amichevole che si è giocata nel 2016 prima del Preolimpico di Torino e che si chiuse con una netta vittoria per 106-70 in favore degli azzurri, trascinati dai 20 punti di Danilo Gallinari. In quella partita Blatche segnò 21 punti e fu il miglior marcatore.

8 partite giocate (7 vinte/1 persa)

1 partita giocata nelle fasi finali di un Campionato del Mondo (1 vinta)

VIII Campionato del Mondo, 10 ottobre 1978 (Manila), Filippine-Italia 75-112

La prima: Giochi Olimpici, 13 agosto 1936 (Berlino, Germania), Italia-Filippine 14-32

L’ultima: Amichevole, 25 giugno 2016 (Bologna), Italia-Filippine 106-70

La vittoria più larga: Amichevole, 2 giugno 2002 (Milano), Italia-Filippine 99-56 (+43)

La sconfitta più pesante: Giochi Olimpici, 13 agosto 1936 (Berlino, Germania), Italia-Filippine 14-32 (-18)

