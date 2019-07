Italia, ecco i 24 preconvocati di Sacchetti per il Mondiale: la sorpresa è Moretti

Il momento è arrivato: coach Meo Sacchetti ha diramato la prima lista di 24 giocatori tra i quali saranno selezionati i 12 che prenderanno parte alla spedizione in Cina per i Mondiali, che l’Italia torna a disputare a 13 anni dall'ultima volta. Di seguito l'elenco completo dei giocatori chiamati dal coach azzurro:

Awudu Abass (1993, 198, A)

(1993, 198, A) Pietro Aradori (1988, 196, A)

(1988, 196, A) Marco Belinelli (1986, 196, G)

(1986, 196, G) Paul Biligha (1990, 200, C)

(1990, 200, C) Jeff Brooks (1989, 203, A)

(1989, 203, A) Andrea Cinciarini (1986, 190, P)

(1986, 190, P) Luigi Datome (1987, 203, A)

(1987, 203, A) Amedeo Della Valle (1993, 194, G)

(1993, 194, G) Ariel Filloy (1987, 190, P)

(1987, 190, P) Diego Flaccadori (1996, 193, G)

(1996, 193, G) Danilo Gallinari (1988, 208, A)

(1988, 208, A) Alessandro Gentile (1992, 200, G/A)

(1992, 200, G/A) Daniel Hackett (1987, 199, G)

(1987, 199, G) Nicolò Melli (1991, 205, A)

(1991, 205, A) Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A)

(1991, 194, G/A) Davide Moretti (1998, 188, P/G)

(1998, 188, P/G) Davide Pascolo (1990, 202, A)

(1990, 202, A) Achille Polonara (1991, 205, A)

(1991, 205, A) Giampaolo Ricci (1991, 201, A)

(1991, 201, A) Brian Sacchetti (1986, 200, A)

(1986, 200, A) Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

(1994, 208, C) Stefano Tonut (1993, 194, G)

(1993, 194, G) Luca Vitali (1986, 201, P)

(1986, 201, P) Michele Vitali (1991, 196, G)

Da Belinelli a Gallinari, ci sono tutti i big del basket azzurro

Sono presenti tutti i big del basket italiano: Marco Belinelli e Danilo Gallinari, i due giocatori del nostro Paese con più lunga militanza in NBA, Nicolò Melli, che nella lega professionistica americana giocherà per i prossimi due anni con i New Orleans Pelicans, Gigi Datome, che in Nba ha giocato per due anni per poi accasarsi con successo al Fenerbahce, e Daniel Hackett, pedina d'alto bordo del Cska Mosca. Chiamato anche Alessandro Gentile, reduce da un'esperienza molto significativa in Spagna, all'Estudiantes. La sorpresa maggiore riguarda Davide Moretti, che ha avuto un ruolo molto attivo nella conquista della finale del torneo Ncaa di Texas Tech. Belinelli, Gallinari e Moretti a parte, tutti i giocatori chiamati da Sacchetti sono stati protagonisti, per un verso o per un altro, nelle qualificazioni che si sono tenute tra fine 2017 e inizio 2019. Gli azzurri si recheranno a Milano il 22 luglio per il Media Day in programma la mattina successiva e poi, dal 23 al 29, saranno a Pinzolo per il raduno.

Meo SacchettiLaPresse

Il programma pre-Mondiale

TRENTINO BASKET CUP (a Trento)

Martedì 30 luglio, ore 20.30 - Italia-Romania

Mercoledì 31 luglio, ore 20:30 - Italia-Svizzera/Costa d’Avorio

TORNEO (a Verona)

Giovedì 8 agosto, ore 20:30 – Italia-Senegal

Venerdì 9 agosto, ore 20:30 – Italia-Russia

Sabato 10 agosto, ore 20:30 – Italia-Venezuela

TORNEO DELL’ACROPOLIS (ad Atene)

Venerdì 16 agosto, ore 19:30 – Italia-Grecia

Sabato 17 agosto, ore 17:00 – Italia-Serbia

Domenica 18 agosto, ore 17:00 – Italia-Turchia

AUSTIGER TOURNAMENT (a Shenyang)

Venerdì 23 agosto, ore 13:30 – Italia-Serbia

Sabato 24 agosto, ore 9:30 – Italia-Francia

Lunedì 26 agosto, ore 13:30 – Italia-Nuova Zelanda (ad Anshan)

Gli azzurri debutteranno ai Mondiali sabato 31 agosto alle 13:30 contro le Filippine, per poi giocare contro l’Angola lunedì 2 settembre alle 9:30 e contro la Serbia mercoledì 4 settembre alle 13:30. Questi tre incontri del primo girone si giocheranno a Foshan.