Italia-Romania apre la Trentino Cup: inizia l'avventura verso la FIBA World Cup in Cina

Comincia stasera l’avvicinamento dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019: la Nazionale di Meo Sacchetti inizia il tempo delle amichevoli e anche delle valutazioni sugli elementi da portare a Foshan, sede del primo girone dal 31 agosto al 4 settembre, con gli azzurri sorteggiati assieme ad Angola, Filippine e Serbia.

L’occasione di cominciare verrà dalla Trentino Basket Cup, un appuntamento ormai tradizionale che si svolge alla BLM Group Arena (ex PalaTrento) e che vede gli azzurri di scena in un quadrangolare con Romania, Svizzera e Costa d’Avorio (con quest’ultima anch’essa in fase di preparazione per la rassegna iridata). Per l’occasione saranno tenuti a riposo, causa affaticamento muscolare, Danilo Gallinari e Marco Belinelli, che salteranno le due partite in programma, così come Gigi Datome, ormai sulla via del recupero dall’operazione di pulizia del ginocchio di fine stagione, ma che Sacchetti preferisce non rischiare.

Nel match di questa sera (ore 20:30) contro la Romania non saranno della partita Riccardo Moraschini, Ariel Filloy e Brian Sacchetti. Il roster, dunque, sarà composto da Abass, Aradori, Biligha, Brooks, Cinciarini, Della Valle, Gentile, Hackett, Ricci, Tessitori, Luca e Michele Vitali.

L’Italia, dopo il match con i rumeni, tornerà in campo mercoledì sera, sempre alle 20:30, con la vincente di Svizzera-Costa d’Avorio. Queste le dichiarazioni del ct Sacchetti al sito della FIP

" Abbiamo dei problemi con acciacchi e ritardi di preparazione. Dispiace, sappiamo che al pubblico di Trento sarebbe piaciuto vedere in campo tutti gli Azzurri. In questo momento del raduno però, le decisioni dello staff medico-sanitario sono più importanti che mai. Non possiamo assumerci rischi e dobbiamo sempre pensare al nostro progetto. È una preparazione a tappe, lunga. Quando si sta insieme 50 giorni bisogna stare bene insieme. Abbiamo una carenza strutturale nel pacchetto lunghi e dovremo fare della nostra debolezza una forza. Non siamo fra le favorite del Mondiale, ma abbiamo fame. Voglio ringraziare il Trentino. E’ il secondo anno che veniamo a Pinzolo e c’è sempre un grande entusiasmo. Sono migliorati palazzetto e sala pesi, mentre l’accoglienza è sempre perfetta. La vostra regione è l’elite nel connubio fra sport e turismo "