L'Australia si arrende dopo due overtime, la Spagna di Scariolo vola in finale

La Spagna, ancora la Spagna, sempre la Spagna! Le Furie Rosse di Sergio Scariolo superano 95-88 una favolosa Australia al termine di una maratona con due tempi supplementari e conquistano la finale della FIBA World Cup 2019 in Cina. Gli iberici andranno a caccia di un titolo iridato che manca dal 2006, quando in Giappone vinsero in finale contro la Grecia. Devastante partita di Marc Gasol: 33 punti con 8 su 10 ai liberi! Al suo fianco gli altri campioni attesi: Ricky Rubio, 19 punti con 12 assist e 7 rimbalzi, e Sergio Llull, 17 con le due triple che hanno chiuso il discorso nel secondo overtime. Una soddisfazione enorme per il ct italiano Scariolo che, dopo aver vinto il titolo NBA da assistente allenatore dei Toronto Raptors (con Marc Gasol), si assicura una medaglia iridata, la prima dopo le 7 tra Olimpiadi ed Europei.

Si ferma ancora una volta la favola dell'Australia: i Boomers non riescono a sfatare il tabù delle partite decisive (8 sconfitte tra semifinali e finali per il bronzo alle Olimpiadi) e perdono ancora in volata contro la Spagna, come nel 2016 ai Giochi di Rio per salire sul podio. Non è sufficiente la prestazione da 32 punti di Patty Mills che però fallisce il libero della possibile vittoria allo scadere dei regolamentari.

La partita

La partita è equilibrata in avvio (22-21 Spagna con tripla sulla sirena di Llull), poi all'intervallo è +5 Australia (37-32) grazie a Mills, mentre nel terzo periodo i Boomers provano la fuga con le triple di Mills e Baynes e il dominio a rimbalzo di un indemoniato Kay, e arrivano fino al +11 (50-39). La Spagna barcolla ma non va al tappeto e, grazie alle giocate di Rubio, risale fino al -4 del 30' (51-55). Nell'ultimo periodo è una battaglia, l'Australia tiene la testa avanti ma le Furie Rosse non mollano, Rubio e Gasol firmano il -1 (69-70), poi Marc griffa il sorpasso coi liberi del 71-70. Sull'azione successiva Mills si guadagna due liberi, ne segna solo uno e così si va al supplementare: 71-71.

Patty Mills, Spagna-AustraliaGetty Images

Qui è la Spagna ad allungare grazie al solito Gasol ma gli oceanici non ci stanno, Kay ricuce, poi Mills segna i due liberi: 80-80 e secondo overtime dato l'errore sulla sirena di Dellavedova. E' fatale per l'Australia perchè finisce la benzina e Llull, con due bombe letali, firma il 90-82 che manda i titoli di coda. L'ultimo ad arrendersi è Mills ma ormai è tardi, l'Australia sbatte a ripetizione contro la difesa a zona orchestrata da Scariolo e così è la Spagna a festeggiare. Le Furie Rosse si impongono grazie anche ai 25 punti arrivati dalle palle perse avversarie (22) mentre all'Australia non basta il dominio a rimbalzo (57 a 43, addirittura 20 in attacco), nei punti in area (44-36) e il contributo dalla panchina, 35 a 24, con un Nick Kay commovente con 16 punti e 11 rimbalzi.

Il grande basket torna su Eurosport

