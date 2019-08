L'Italia convince, si diverte e dilaga all'esordio: 108-62 contro le Filippine

Doveva essere vittoria, e vittoria è stata. Ma quello che, sulla carta, si presentava come un esordio agevole per l'Italbasket si è trasformato in una bellissima iniezione di fiducia per un gruppo che non desiderava altro dopo aver chiuso la preparazione con un filotto di 6 sconfitte e l'addensarsi di minacciose nuvole nere sul reale valore di una squadra che, nell'ultimo mese, ha dovuto lottare con tanti problemi fisici e il forfait di Nicolò Melli. Le risposte cercate e volute da Meo Sacchetti sono arrivate immediatamente, con il miglior quarto nella storia dell'Italia ai Mondiali: un 37-8 che ha di fatto chiuso la partita al primo mini-intervallo e che ha evidenziato la compattezza di un quintetto base costruito essenzialmente soltanto negli ultimi giorni di preparazione, quando i lungodegenti Gallinari e Datome sono rientrati in gruppo nel torneo di Sheyang.

Messa la museruola ad Andray Blatche, il big-man statunitense naturalizzato con un lungo passato in NBA tra Washington e Brooklyn, l'Italia gira alla perfezione in attacco, spinta dall'ottima regia di Daniel Hackett, capace di dettare al meglio i tempi e di coinvolgere pienamente la squadra. Gigi Datome (17 punti) e Danilo Gallinari (16) tracciano la scia su cui si sono inseriti i 17 dalla panchina di Amedeo Della Valle, scaldatosi con il passare dei minuti dopo un inizio un po' contratto, e i 9 con 8 rimbalzi (4 offensivi) di Amedeo Tessitori, bottino utilissimo per accrescere la sua auto-stima in vista di avversari più competitivi. Tuona "presente" anche Jeff Brooks, utilizzato da sesto uomo tattico, apparso rivitalizzato emotivamente dopo aver chiuso in appannamento il percorso di qualificazione.

Per la cronaca, l'Italia sfiora il 60% dal campo, grazie a ottime percentuali da due (24/36, 66.7%), dove può far valere la maggior stazza rispetto a un avversario che non riesce ad arginare le falle nemmeno con un disperato tentativo di zona 2-3, e uno scintillante 15/31 dall'arco, frutto di una serie di buoni tiri presi su ribaltamenti di lato ben giocati o in transizione, dove vengono sistematicamente puniti i (tanti) errori degli avversari. Ora sarà necessario mantenere lo stesso atteggiamento anche lunedì contro l'Angola, seconda partita del girone: un'altra vittoria proietterebbe l'Italia matematicamente alla seconda fase, con l'obiettivo qualificazione al preolimpico della prossima estate già archiviato.

Il tabellino

Filippine-Italia 62-108 (8-37, 24-62; 39-85)

Filippine: Aguilar 2, Barroca 2, Blatche 15, Norwood, Pogoy 2; Almazan 2, Bolick 6, Dalistan 2, Fajardo 9, Perez 15, Ravena 5, Rosario 2. All.: Guiao.

Aguilar 2, Barroca 2, Blatche 15, Norwood, Pogoy 2; Almazan 2, Bolick 6, Dalistan 2, Fajardo 9, Perez 15, Ravena 5, Rosario 2. All.: Guiao. Italia: Belinelli 9, Biligha 8, Datome 17, Gallinari 16, Hackett 7; Abass 2, Brooks 8, Della Valle 17, Filloy 7, Gentile 6, Tessitori 9, Vitali 2. All.: Sacchetti.

Serbia sul velluto contro l'Angola

Pratica sbrigata in maniera agevole anche dalla Serbia, che regola l'Angola al debutto con un netto 105-59. La nazionale di Sasha Djordjevic si gode i 24 punti di Bogdan Bogdanovic e i 14 a testa di Nikola Jokic e Nikola Milutinov. Italia-Serbia sarà il big-match che chiuderà il Gruppo D, in programma mercoledì 4 settembre.

Il grande basket torna su Eurosport

Al termine dei Mondiali di Cina, il grande basket italiano ed europeo è pronto a tornare sugli schermi di Eurosport ed Eurosport Player: abbonati subito per non perdere nemmeno una partita di Supercoppa, Serie A, Coppa Italia, Eurolega, Eurocup e Champions League!