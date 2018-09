L'Italia supera la Polonia a suon di triple: guarda gli highlights della vittoria a Bologna

Si apre con un "centello" rifilato alla Polonia l'avventura dell'Italia nella seconda fase del cammino verso la Coppa del Mondo FIBA in Cina del prossimo anno. Gli azzurri, dopo un'estate con polemiche per il ko in Olanda e i 'no' di Belinelli e Gallinari, rispondono con una grande vittoria per 101-82 in un PalaDozza di Bologna esaurito e guardano con fiducia alla gara di lunedì in Ungheria. Eccellente Amedeo Della Valle, il migliore con 28 punti all'interno di una prova di squadra molto positiva (18 triple a segno, 4 uomini in doppia cifra).

