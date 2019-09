La Francia conquista il bronzo in rimonta, per l'Australia la medaglia resta un miraggio

E' la Francia a conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 in Cina! I Bleus salgono sul podio confermando il risultato della Coppa del Mondo 2014 grazie al successo in rimonta per 67-59 contro l'Australia. Per la selezione del ct Collett è un riscatto dopo la brutta prova in semifinale contro l'Argentina mentre per i Boomers arriva un'altra cocente delusione dopo il ko con la Spagna al termine di una maratona con due tempi supplementari. Inoltre per gli oceanici prosegue la maledizione nelle partite decisive: 10 sconfitte in altrettante gare tra semifinali e finali con in palio una medaglia alle Olimpiadi e ai Mondiali. La squadra di Lemanis eguaglia il quarto posto della Nuova Zelanda a Indianapolis 2002.

La partita in avvio è spigolosa, con tanti contantti e un po' di nervosismo: la Francia accusa, non riesce mai a trovare il ritmo giusto e all'intervallo si trova sotto 30-21 con un disastroso 8 su 32 al tiro. Viceversa l'Australia appare in controllo, guidata dal sapiente Joe Ingles, già a 12 punti. Dopo l'intervallo però il match si ribalta: i Bleus, presi per mano dal talento di Nicolas Batum, si svegliano, entrano finalmente in partita e pian piano rimontano, portandosi sul -4 al 30', 42-46 (la Francia segna 21 punti nel solo terzo periodo, gli stessi dell'intero primo tempo). L'inerzia della squadra di Collet va avanti anche nell'ultimo quarto e De Colo, con 8 punti in fila, firma il +4. L'Australia risponde con Mills e Kay e torna davanti (56-55) ma lì finisce la benzina, come contro la Spagna si ferma del tutto e gli avversari ne approfittano: è Albicy con due triple a firmare il +7 sul 63-56, l'allungo di fatto decisivo.

Ancora una volta i Boomers si spengono sul più bello, la pressione induce ad errori banali e sfuma la prima storica medaglia, nonostante i 17 punti di Ingles e i 15 di Mills. Per la Francia ci sono 19 punti di De Colo e 16 di Fournier ma non vanno dimenticati Albicy e Batum, 9 punti a testa, e Poirier, 8, determinanti per la rimonta nel terzo quarto. Gioisce il ct Vincent Collett: per lui è la quinta medaglia, due bronzi mondiali più un oro, un argento e un bronzo agli Europei.

Il grande basket torna su Eurosport

Al termine dei Mondiali di Cina, il grande basket italiano ed europeo è pronto a tornare sugli schermi di Eurosport ed Eurosport Player: abbonati subito per non perdere nemmeno una partita di Supercoppa, Serie A, Coppa Italia, Eurolega, Eurocup e Champions League!