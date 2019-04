LeBron James rinuncia al Mondiale: niente Team USA, deve girare Space Jam 2

Niente Mondiali per LeBron James che è il primo big a rinunciare alla rassegna intercontinentale dall’elenco dei 30 preconvocati da Gregg Popovich. Per la prima volta fuori dai playoff dal 2005, l’ala dei Los Angeles Lakers ha già concluso la stagione (di comune accordo con la franchigia californiana ha optato per saltare le ultime partite) e lo rivedremo sul parquet solo da ottobre prossimo visto che salterà anche i Mondiali.

Niente Mondiali: deve girare Space Jam 2

Il perché? LeBron James dovrà girare Space Jam 2, il seguito del film che ha segnato una generazione intera, e non solo, del 1996 con protagonista Michael Jordan. La pellicola con LeBron James, prodotta dalla Warner Bros, uscirà invece il 16 luglio 2021. A rivelarlo è la rivista “The Athletic” che ha spiegato come le date delle riprese era stata concordata sapendo che James non sarebbe andato ai Mondiali cinesi.

Un solo Mondiale per LeBron: 3° nel 2006

Per LeBron, quindi, l’ultima e unica partecipazione al Mondiale resta quella del 2006 in Giappone dove il Team USA si classificò al 3° posto alle spalle di Spagna e Grecia. Gli Stati Uniti, in Cina, sono inseriti nel Gruppo E con Turchia, Repubblica Ceca e Giappone nella prima fase di Shanghai.

" Adoro Pop, ma questa per me non è l’estate giusta. [LeBron James sui Mondiali 2019] "

LeBron andrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020?

Al contrario, James non esclude una sua partecipazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. LeBron, invece, ha già partecipato a 3 edizioni dei Giochi Olimpici, vincendo l’oro a Pechino 2008 e Londra 2012, portando a casa anche il bronzo di Atene 2004. Quella a Tokyo sarebbe anche la sua ultima avventura con gli USA.

" Adoro le Olimpiadi, dipenderà molto da come mi sentirò. Ma sì, è una possibilità. [LeBron James a The Athletic] "