Milos Teodosic dovrà saltare i Mondiali 2019 di basket che scatteranno il 31 agosto in Cina. Il playmaker dela Serbia si è infortunato durante l’amichevole giocata sabato a Belgrado contro la Lituania, gli slavi si sono imposti per 72-68 ma hanno perso il loro fuoriclasse che dunque non parteciperà alla rassegna iridata.

Il 32enne, fresco acquisto della Virtus Bologna, avrebbe dovuto trascinare i balcanici nella competizione più importante dell’anno ma una recidiva della fascite plantare lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Notizia estremamente negativa per la Serbia, una delle candidate al podio ai Mondiali, che è inserita nel girone dell’Italia insieme all’Angola e alle Filippine.

" Spero non sia nulla di grave sono davvero preoccupato "

Ovviamente grande preoccupazione anche a Bologna, casa Virtus, con Djordjevic che spera di riavere il prima possibile il fiore all'occhiello della campaga acquisti estiva a disposizione per valutarne le reali condizioni.

