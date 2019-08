Dopo il clamoroso sciopero indetto un paio di giorni fa dalla Costa d’Avorio, un’altra nazionale impegnata nei prossimi Campionati del Mondo 2019 di basket maschile ha deciso di proclamare uno sciopero in vista della rassegna iridata. Questa volta si tratta della selezione del Venezuela, inserita tra l’altro nel gruppo A insieme a Costa d’Avorio, Polonia e Cina, che ha voluto lanciare un forte messaggio alla propria Federazione minacciando di non voler lasciare l’attuale struttura alberghiera (collocata in Italia dopo aver disputato il torneo amichevole di Verona) ospitante fino a quando non saranno pagate tutte le spese della squadra.

I giocatori della “Vinotinto” lamentano infatti la mancanza di medicamenti e vari medicinali di base, oltre all’apparente impossibilità di coprire tutte le spese della Nazionale per il resto della spedizione. Tra i tanti problemi emersi negli ultimi giorni ci sono da registrare anche degli screzi tra il Commissario Tecnico Nestor Garcia ed il roster come riporta il portale Cancha Latina.

La rassegna iridata a questo punto rischia seriamente di perdere addirittura due protagoniste ancor prima dell’inizio effettivo della competizione, anche se la speranza è che si possa trovare una soluzione in entrambi i casi per poter permettere ai giocatori di partecipare.