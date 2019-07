Mondiali a rischio per Gallinari e Melli: Thunder e Pelicans non apprezzano l'impegno in Nazionale

L’ultima serie di movimenti di mercato in NBA potrebbe aver messo a soqquadro un certo numero di piani dei giocatori coinvolti per l’estate in corso. In chiave italiana, i riflettori sono puntati su Danilo Gallinari e Nicolò Melli, l’uno scambiato dai Los Angeles Clippers destinazione Oklahoma City Thunder, l’altro firmatario di un biennale con i New Orleans Pelicans.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il problema di Gallinari è legato alla sua situazione sia contrattuale che di permanenza nella lega: a 31 anni (quelli che avrà all’inizio della nuova stagione) sarà chiamato a dimostrare di poter ancora valere un posto negli States, dove ha appena disputato la migliore annata della sua carriera a 19.8 punti e 6.1 rimbalzi di media. Per quel che riguarda Melli, invece, gli è già stato chiesto se sia realmente necessario andare in Nazionale, un appuntamento da lui finora saltato soltanto di fronte alla guerra FIBA-Eurolega che sta dilaniando il basket continentale. Potrebbe essere un’estate piuttosto lunga per Meo Sacchetti in questo senso, anche se naturalmente va attesa l’evoluzione degli eventi, che non per forza è destinata ad andare verso la direzione negativa.

Si sono già registrate alcune defezioni in varie Nazionali per questi Mondiali: nella Spagna non ci sarà Pau Gasol, la Nuova Zelanda dovrà fare a meno di Steven Adams e infine, proprio nelle scorse ore, Al Horford ha rinunciato al proprio posto per la Repubblica Dominicana.