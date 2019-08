La Nazionale di basket di Meo Sacchetti è a lavoro presso il centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma in vista dei Mondiali 2019, che prenderanno il via il 31 agosto (esordio per gli azzurri contro le Filippine). Nella giornata di ieri purtroppo è arrivata una brutta notizia, ovvero il forfait di Nicolò Melli che non parteciperà alla rassegna iridata. Il 28enne reggiano, operato al ginocchio lo scorso 27 giugno, ha cercato in tutti i modi di recuperare in breve tempo ma non ha potuto centrare questo obiettivo. Ecco che la compagine nostrana perde un pezzo importante.

Tuttavia, dal raduno romano, giungono buone notizie da Gigi Datome e Danilo Gallinari che, come rivela La Gazzetta dello Sport, si stanno allenando e sono desiderosi di vestire la maglia azzurra con orgoglio consci delle difficoltà del caso. Un gruppo che ha bisogno di tutti gli uomini migliori al top per sperare di centrare la qualificazione olimpica. Un target davvero difficile, considerato che solo le prime due europee ai Mondiali staccheranno il biglietto direttamente per i Giochi. Ecco che l’Italia punta al pass per il torneo preolimpico, considerata la forza di Grecia e di Spagna. Vero che i nostri portacolori cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo e già dal Torneo dell’Acropolis (16-18 agosto) ci si aspettano risposte importanti.