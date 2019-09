Olè Spagna a Pechino! La squadra di Scariolo domina l'Argentina e conquista il Mondiale

La Spagna è campione del mondo! La squadra di Sergio Scariolo domina la finale di Pechino contro l'Argentina, piegata 95-75, e conquista la FIBA World Cup, la seconda dopo quella del 2006 a Saitama, in Giappone. Per l'Albiceleste un altro boccone amaro 17 anni dopo Indianapolis, quando nel 2002 persero contro la Yugoslavia.

Le Furie Rosse si confermano una squadra unica, leggendaria, e aggiungono un'altra medaglia al loro palmarès, questa forse sorprendente visto che alla vigilia erano considerati da quasi tutti una outsider date le tante assenze (Pau Gasol e Sergio Rodriguez su tutti). E invece Scariolo e Marc Gasol, tre mesi dopo il titolo NBA conquistato con i Toronto Raptors, fanno il bis con la nazionale spagnola: era l'unica medaglia che mancava all'allenatore bresciano dopo i successi agli Europei e le medaglie olimpiche (8 in tutto!), mentre Gasol è il primo da Lamar Odom nel 2010 a fare doppietta, titolo NBA e Mondiale.

La partita

Il match di Pechino, attesissimo, vede una partenza forte della Spagna che si porta sul 14-2 e fa subito vedere chi è la favorita. L'Argentina però non ci sta e, trascinata da 8 punti di Brussino, risale fino a -1. Le Furie Rosse però sono in controllo e restano lucide, chiudono il primo quarto a +9 (23-14) e poi scappano via, toccando il +17 all'inizio del secondo periodo con una tripla di un chirurgico Fernandez. Da lì il match va a fiammate, con l'Albiceleste che torna a -10 con Laprovittola e Deck, e la Spagna che ri-allunga e va all'intervallo avanti 43-31.

Rudy Fernandez, Argentina-SpagnaGetty Images

Nella ripresa la musica non cambia, la Spagna rimette il piede sull'acceleratore e vola fino a +22 (55-33) spinta dagli assi Rubio e Marc Gasol, e al 30' è 66-47. La partita è in ghiaccio, la Seleccion non riesce a reagire e Sergio Scariolo deve solo tamponare i cali di tensione dei suoi: come quando Deck un paio di volte riporta i suoi a -12 (58-70 e 68-80), ma non oltre. A mandare i titoli di coda è Llull con due canestri per il nuovo +20, ultimo sussulto di una finale che si conclude con tutti i panchinari sul parquet.

All'Argentina non bastano i 24 punti di Deck e i 17 di Laprovittola, che però non sopperiscono alle difficoltà di Campazzo, 11 punti con 8 assist ma 2 su 11 al tiro, e di Luis Scola, 8 con 8 rimbalzi ma un solo canestro su 10 tentativi. La Seleccion paga il -20 a rimbalzo (47-27 per la Spagna): non bastano i punti in contropiede, 18-2, e quelli dalle palle perse avversarie, 27-17. Nella Spagna, che domina appunto a rimbalzo e controlla il ritmo dall'inizio alla fine, ci sono sei giocatori in doppia cifra: spicca Rubio con 20 punti, bene Llull, 15, e Marc Gasol, 14 con 7 rimbalzi e 7 assist.

Ricky Rubio MVP, Scola nel quintetto ideale

Al termine della finale, prima della festa della Spagna, la FIBA ha consegnato anche i premi individuali. Domina Ricky Rubio, eletto miglior giocatore della gara per il titolo e MVP della Coppa del Mondo: il futuro playmaker dei Phoenix Suns è inoltre nel quintetto ideale del torneo col connazionale Marc Gasol, con l'argentino Luis Scola, col francese Evan Fournier e col serbo Bogdan Bogdanovic. Restano fuori Facundo Campazzo e l'australiano Patty Mills, oltre ai membri del deludente Team USA.

