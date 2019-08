Pietro Aradori escluso dai Mondiali per scelta tecnica: è ufficiale

La Federbasket, con un comunicato ufficiale, diffuso sia dall'ufficio stampa della Fip che sul profilo Twitter, comunica il taglio di Pietro Aradori da parte di coach Sacchetti, in vista dei Mondiali di basket in programma dal 31 agosto al 15 settembre in Cina. Pietro Aradori dunque non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup 2019. Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all’azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domenica in giornata.

Da quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo giocatore della Fortitudo Bologna non l’avrebbe presa bene e avrebbe già lasciato il ritiro di Atene, dove l'Italia sta affrontando il torneo dell’Acropoli. Aradori non avrebbe neanche preso parte alla riunione tecnica in vista della partita odierna con la Serbia delle ore 17. Già nella partita con la Grecia il giocatore - che durante le qualificazioni è stato capitano della squadra e ha superato le 150 presenze con la maglia azzurra - era rimasto fuori dai 12, ufficialmente per motivi di rotazione.

I 14 atleti a disposizione del CT Meo Sacchetti

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs - NBA)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, - )

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder - NBA)

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca - Rus)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce - Tur)