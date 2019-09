Portorico-Italia 89-94: gli highlights della vittoria nell'ultima partita del Mondiale

L'Italbasket ritorna dai Mondiali di Cina con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte: l'ultima partita della seconda fase a gironi, ormai ininfluente per il passaggio ai quarti di finale, si traduce in un successo in rimonta e in overtime per 94-89 su Portorico, che aveva toccato anche il +26 alla metà del terzo periodo, sfruttando l'approccio terribilmente molle con cui gli Azzurri avevano iniziato la gara. Marco Belinelli chiude come top-scorer con 27 punti, cui fanno eco i 22 di Danilo Gallinari.

Il tabellino

Portorico-Italia 89-94 (24-13, 46-26; 64-50, 83-83)

Balkman 14, Browne 13, Diaz 3, Huertas 11, Pineiro 6; Brady, Clavell 6, Clemente 9, Collier 7, Franklin 7, Mojica, Rodriguez 13. Italia: Abass 14, Belinelli 27, Biligha 10, Gallinari 22, Hackett 3; Brooks, Della Valle, Filloy 6, Tessitori 12. N.e.: Vitali, Datome, Gentile. All.: Sacchetti.