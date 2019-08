1. STATI UNITI

Hanno lottato per tutta l'estate con un'estenuante serie di forfait e rinunce, hanno costruito un roster di seconde e terze linee con due soli All-Star (e nemmeno di primo piano, Walker e Middleton) e hanno perso una partita dopo 13 anni e 78 successi consecutivi: eppure, anche così, è difficile togliere gli Stati Uniti dal primo posto del ranking, considerando la qualità generale del roster, la forza della panchina e il genio di Gregg Popovich. Certo, non saranno i favoritissimi come sempre successo nell'epoca aperta con il Redeem Team di Pechino 2008, perché lo scivolone in una partita secca è dietro l'angolo. Questa volta per davvero.

2. SERBIA

Anche senza Milos Teodosic, di nuovo frenato dalla fascite plantare all'inizio della preparazione, la Serbia si candida come principale rivale degli Stati Uniti. Reduce dagli argenti delle ultime edizioni di Mondiali e Olimpiadi, è una squadra profondissima, collaudata, e ben allenata da Sasha Djordjevic, storicamente capace di estrarre il meglio dai propri giocatori in nazionale. La staffetta Jovic-Micic è un'alternativa di lusso a Teodosic, cui si aggiungono la potenza offensiva di Bogdanovic, Guduric e Bjelica e un reparto lunghi che non ha rivali nel torneo: Jokic, Marjanovic e Milutinov formano un terzetto di big-men con caratteristiche tecnice e fisiche uniche nel proprio genere, potenzialmente immarcabili per ogni avversario.

3. GRECIA

Giannis Antetokounmpo sarà la principale attrazione dei Mondiali dopo gli Stati Uniti ed è totalmente superfluo decantarne le lodi in questa sede, ma la Grecia possiede un repertorio di armi gigantesco da affiancare all'MVP dell'ultima stagione NBA. Partendo da Nick Calathes, probabilmente il cervello cestistico più raffinato del torneo, si passa al corpaccione di Ioannis Bourousis, alla tenacia di Kostas Papanikolaou, all'esperienza infinita di Georgios Printezis, ai guizzi atletici di Thanasis Antetokounmpo. Ah, e altra bruttissima notizia per gli avversari: Kostas Sloukas ha recuperato dall'infortunio e sarà al Mondiale...

4. SPAGNA

Il nucleo storico della squadra inizia a essere non più giovanissimo e la qualità generale dei rincalzi è inferiore a quella dell'epoca d'oro del triplo successo agli Europei (2009, 2011 e 2015), ma se l'esperienza vale qualcosa, la Spagna ne ha da vendere: Fernandez, Ribas, Rubio, Claver, Llull e Marc Gasol più i due fratelli Hernangomez sono un gruppo attrezzatissimo per mettersi al collo quantomeno la medaglia di bronzo.

5. FRANCIA

Con Gobert, De Colo, Batum, Fournier, Poirier e Lessort, sono una squadra pesante, atletica ed esperta, pronta per coprire il ruolo di super-outsider di lusso per la caccia alla zona medaglia. Già, perché il calendario e la struttura del torneo saranno l'ostacolo più duro: la prima fase sarà una passeggiata, ma, a seconda dei risultati del girone successivo, la Francia incrocerà poi verosimilmente Grecia o Stati Uniti ai quarti di finale...

6. AUSTRALIA

Si presentano da outsider, senza il talento di Ben Simmons e l'atletismo di Jonah Bolden, ma sono squadra lunga, fisica e con notevole esperienza a livello internazionale, con veterani NBA del calibro dei pivot Baynes e Bogut, dell'ala mancina Ingles (campione d'Europa col Maccabi a Milano nel 2014), e delle guardie Dellavedova e Mills, quest'ultimo protagonista della storica vittoria in amichevole contro Team USA a Melbourne. Devono fare attenzione a superare il primo girone, con Lituania e Canada, ma poi potrebbe essere in discesa verso la corsa alle medaglie.

7. LITUANIA

Selezione ormai esperta, dove il 23enne Domantas Sabonis, figlio del leggendario Arvydas, è l'elemento più giovane e a cui sono affidate le maggiori speranze. La Lituania ha giocatori di grande fisico ed esperienza, da Valanciunas a Jankunas passando per gli esterni Kuzminskas, Ulanovas e Maciulis, ma è un po' corta sugli esterni dove ci sono i "soliti" Kalnietis e Seibutis, ultratrentenni. Sulla carta non fa paura, soprattutto in un girone con Australia e Canada, ma attenzione perché i giocatori si trasformano quando indossano il verde della "Lietuva".

8. ARGENTINA

Il 39enne Luis Scola è l'ultimo reduce della mitica "Generacion Dorada", quella dei Ginobili, dei Nocioni, degli Oberto, dei Delfino, ed è la guida spirituale di una "Seleccion" fatta esclusivamente di giocatori nati negli anni '90. La stella è Facundo Campazzo, ormai un campione anche a livello di Eurolega col Real Madrid, ma il suo infortunio alla caviglia nell'ultima amichevole mette in pericolo le ambizioni argentine. Non mancano però giocatori interessanti come Laprovittola e Vildoza: occhio!

9. TURCHIA

Poco considerati, forse perché nello stesso girone di Team USA, ma la Turchia può schierare la miglior formazione possibile. Fatta eccezione per Enes Kanter (in aperta guerra col leader del paese Erdogan), ci sono i tre NBA Ilyasova, Osman e Korkmaz (gli ultimi due in ascesa), i veterani Balbay e Mahmutoglu, e Scottie Wilbekin, la stella del Maccabi ed MVP dell'Eurocup nel 2018 che ha tolto il posto da "passaportato" a Bobby Dixon. È una squadra fisica e talentuosa che nelle amichevoli ha perso solo con Grecia e Serbia.

10. ITALIA

Gli azzurri vanno in Top 10 col voto di fiducia perché, pur senza Nik Melli e con alcuni difetti strutturali nel roster, possono vantare su grandi stimoli, il talento e l'esperienza internazionale (NBA e Eurolega) di giocatori come Gallinari, Belinelli, Datome e Hackett, e sulla fame di un ct come Meo Sacchetti, sicuro delle proprie scelte e del proprio credo cestistico. La marcia di avvicinamento alla Cina è stata complicata e con tante sconfitte in amichevole, ma questo può essere un'ulteriore spinta e un modo per arrivare al massimo della concentrazione alle prime due gare con Filippine e Angola, indispensabili per accedere alla seconda fase

A cura di Daniele Fantini e Davide Fumagalli

