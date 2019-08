Recupero con i piedi di piombo per Danilo Gallinari: tornerà soltanto per l'esordio al Mondiale

Questa sera, contro la Russia, vedremo finalmente Marco Belinelli. Per Gigi Datome e Danilo Gallinari, invece, bisognerà attendere ancora. E, per il secondo, il debutto potrebbe essere rimandato addirittura fino all'esordio ai Mondiali di Cina contro le Filippine, il 31 agosto.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport", Gallinari, operato di appendicite nella tarda serata di sabato 3 agosto, ha ricevuto la visita del medico sociale degli Oklahoma City Thunder, la sua nuova squadra NBA dopo lo scambio che ha portato Paul George a far coppia con Kawhi Leonard ai Los Angeles Clippers: nonostante il recupero stia procedendo in maniera ottimale, l'idea sarebbe quella di non sovraccaricare eccessivamente il giocatore e, soprattutto, evitare colpi fortuiti nella zona interessata dall'intervento chirurgico. Il Gallo tornerà in palestra come previsto in occasione del raduno di Roma del 12-14 agosto, ma molto probabilmente non giocherà le partite di preparazione, saltando il Torneo dell'Acropolis ad Atene (16-18 agosto), dove gli azzurri affronteranno Grecia, Turchia e Serbia (nostra avversaria anche nel girone iniziale dei Mondiali) e quello di Sheyang (23-25 agosto), dove la nazionale concluderà il cammino di preparazione sfidando Francia, Nuova Zelanda e ancora Serbia.

Datome torna in campo a Sheyang

A Sheyang ci sarà invece Gigi Datome, ormai quasi pienamente recuperato dopo l'intervento al ginocchio. "Jesus" ha sempre accompagnato la squadra in borghese, sia a Trento che a Verona, ma tornerà in gruppo in occasione del quadrangolare di Atene e in campo per l'ultima tournée asiatica. Finora, coach Sacchetti ha allenato e gestito una squadra molto simile a quella che ha giocato le qualificazioni ai Mondiali, eccezion fatta per la presenza continua di Daniel Hackett e Jeff Brooks: nella vittoria sul Senegal a Verona, l'Italia ha mostrato progressi collettivi rispetto alle prime due uscite a Trento, ma non sarà semplice ricalibrare gli equilibri inserendo in ritardo le tre punte offensive del gruppo.