Sacchetti: "Iniziamo con una vittoria", il presidente Petrucci: "Sono ambizioso, voglio la finale"

Giornata di vigilia per l’Italia che domani farà il suo esordio ai Mondiali 2019 di basket. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 13.30 in quel di Foshan (Cina) per affrontare le Filippine in un incontro già determinante per la qualificazione alla seconda fase, è necessaria una vittoria per puntare con convinzione al passaggio del turno: l’avversario è abbondantemente alla portata dei ragazzi del CT Meo Sacchetti che, dopo sei sconfitte consecutive in amichevole, vogliono tornare al successo in un incontro ufficiale. La nona partecipazione ai Mondiali, la prima dopo tredici anni di assenza, è ormai alle porte e la squadra è molto carica in vista del debutto. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato in conferenza stampa.

MEO SACCHETTI, CT della Nazionale

" Inutile girare intorno alle cose: arriviamo a questo Mondiale scontenti per come abbiamo giocato certe partite. Ho visto anche qualcosa di buono ed è positivo aver recuperato gli infortunati. Ora però, dobbiamo resettare tutto e ripartire da zero con entusiasmo. Voglio che i miei ragazzi si emozionino perché giocare per la Nazionale, per di più in un Mondiale, è qualcosa di straordinario. La nostra è una squadra che deve guadagnarsi tutto e che non può in nessun modo sottovalutare gli avversari. A cominciare dalle Filippine, squadra piccola e veloce. Attaccano soprattutto in transizione e hanno un giocatore di scuola americana, Blatche, dotato di un gran fisico. Il mio primo obiettivo è proprio quello di aprire la manifestazione con una vittoria e poi fare un passo dopo l’altro. Nel corso della preparazione c’è stata la sensazione che fossimo in difficoltà ma negli ultimi allenamenti ho visto un coinvolgimento di tutti nell’usare la voce per aiutare il compagno "

GIGI DATOME, Capitano della Nazionale

" La squadra è felice di essere qui. E’ stata una preparazione lunga ma ora si azzera tutto e si riparte con entusiasmo. La serenità interiore è più forte delle difficoltà. Siamo coscienti di avere un certo valore e di non essere tra le squadre più quotate ma poi si va in campo e spesso il parquet può ribaltare tutto. Lo ripeto, siamo felici di poter giocare un Mondiale e non dimentico tutto il lavoro fatto per arrivare fin qui. In particolare un grande ringraziamento va a tutti quei ragazzi che durante le qualificazioni hanno sudato per offrirci questa possibilità "

GIOVANNI PETRUCCI, Presidente FIP

" La squadra e lo staff tecnico hanno fatto il proprio dovere e sono convinto che affronteremo il Mondiale con dignità e serenità. Fino a questo momento il CT ha dovuto fare i conti, soprattutto per il minutaggio da dare ai giocatori, con il comparto medico sanitario e questo senza dubbio ci ha un po’ limitato ma le varie situazioni dei ragazzi andavano monitorate attentamente. E’ chiaro che il mio desiderio è quello di vincere e di andare il più avanti possibile nella competizione, ma voglio che tutti sappiano che Meo rimarrà con noi qualunque risultato la squadra ottenga. Vogliamo conquistare innanzitutto il torneo pre olimpico e poi, perché no, fare anche qualche altro passo avanti. Sono ambizioso ma credo sia la normalità per il ruolo che ricopro: voglio la finale. La partita che temo di più è quella di domani contro le Filippine: le gare d’esordio sono sempre insidiose e mi aspetto migliaia di tifosi avversari visto che per loro il basket è quasi una religione. L’emozione per il ritorno al Mondiale dopo tanti anni è fortissima "