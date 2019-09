Sacchetti: "Serbia squadra di altissimo livello, ha giocato al 99%", Datome: "Restiamo concentrati"

L’Italia ha giocato una meravigliosa partita contro la fortissima Serbia ai Mondiali 2019 di basket, la nostra Nazionale ha cercato di tenere testa alla corazzata slava e per larghi tratti dell’incontro è rimasta a contatto dei maestri prima di crollare alla lunga distanza complice anche un calo fisico che ha fatto la differenza. Gli azzurri sono usciti dal campo a testa altissima, hanno onorato l’impegno contro una delle grandi favorite per la conquista del titolo e ora si giocheranno il tutto per tutto nella seconda fase a gironi della rassegna iridata: Gigi Datome e compagni affronteranno Porto Rico e Spagna, serviranno due vittorie per agguantare una difficilissima qualificazione ai quarti di finale.

Il ct Sacchetti parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Serbia:

" Sapevamo che era difficile giocare contro la Serbia, difficile coprire la loro forza fisica e la loro circolazione di palla, è stata dura per noi. Abbiamo mosso palla e creato buoni tiri che abbiamo spesso segnato, abbiamo però sofferto questa squadra di altissimo livello, che ha giocato al 99% anche stasera. Abbiamo provato a mettere il fisico, fatto qualche fallo che ha permesso loro di andare in lunetta, era inevitabile contro la loro forza specialmente in area "

Anche Datome commenta la gara contro Jokic e compagni:

" L’obiettivo della gara era metterli in difficoltà, l’abbiamo fatto per buona parte della partita. Abbiamo fatto degli errori e ci hanno punito, alla lunga hanno avuto la meglio ed ha vinto la squadra migliore, complimenti a loro. Ora restiamo concentrati per le prossime partite che saranno cruciali per noi "