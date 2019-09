Spagna-Italia 67-60: gli highlights della sconfitta che elimina gli azzurri dal Mondiale

Le speranze azzurre di accesso ai quarti di finale si spengono con la sconfitta per 67-60 contro la Spagna nella prima partita della seconda fase a gironi. Questo risultato, infatti, elimina matematicamente la squadra di Meo Sacchetti, rendendo inutile il risultato dell'ultima sfida contro Portorico, in programma domenica mattina. Juancho Hernangomez gioca una gran partita per la Spagna, realizzando 16 punti, mentre per l'Italia non bastano i 15 di Danilo Gallinari.

Il tabellino

Spagna-Italia 67-60 (18-18, 30-31; 50-48)

Spagna: Claver 7, Fernandez 5, M. Gasol 2, J. Hernangomez 16, W. Hernagomez 4, Llull 11, Oriola 2, Ribas 5, Rubio 15, Beiran ne, Rabaseda ne, Colom ne. All.: Scariolo.

Italia: Belinelli 7, Biligha 6, Datome 12, Gallinari 15, Hackett 5; Abass ne, Brooks 1, Della Valle 6, Filloy ne, Gentile 7, Tessitori 1, Vitali. All.: Sacchetti.

