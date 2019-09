Stati Uniti-Francia 79-89: gli highlights della clamorosa eliminazione di Team USA

La selezione statunitense Team USA, campione del mondo nel 2010 e nel 2014, esce ai quarti di finale in Cina, battuta da una solidissima Francia che si impone 89-79 e ora sfiderà l'Argentina di Campazzo e Scola. Match segnato dalla superiorità fisica di Rudy Gobert, 21 punti e 16 rimbalzi, dai canestri di Fournier, 22 punti. Agli americani non bastano i 29 punti di Donovan Mitchell, sontuoso per tre quarti ma nullo nell'ultimo periodo: le stelle NBA falliscono come nel 2006 (bronzo a Saitama) e soprattutto mancano il podio per la prima volta nel 2002, a Indianapolis.

Il tabellino

USA-Francia 79-89

USA: Barnes 4, Brown 9, Harris 5, Lopez 0, Middleton 5, Mitchell 29, Plumlee 0, Smart 11, Tatum ne, Turner 2. Walker 10, White 4. All. Popovich.

Francia: Albicy 5, Batum 6, De Colo 18, Fournier 22, Gobert 21, Labeyrie 0, Lacombe 0, Lessort 3, M’Baye 2, Ntilikina 11, Poirier ne, Toupane 1. All. Collett.