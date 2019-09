Team USA abdica, la Francia vola in semifinale! Fallimento per la nazionale di Popovich

I dubbi della vigilia sono stati confermati: gli Stati Uniti considerati più deboli di sempre vengono battuti 89-79 dalla Francia nei quarti di finale e abdicano dopo due ori consecutivi, nel 2010 in Turchia e nel 2014 in Spagna. Un successo strameritato per i Bleus di Vincent Collett che fanno la gara dall'inizio alla fine, tranne un passaggio a vuoto nel terzo quarto che ha permesso alla squadra di Popovich di rientrare e rimettere la testa avanti. Match dominato dalla fisicità di Rudy Gobert, 21 punti e 16 rimbalzi, e dai canestri di Fournier, 22 punti: venerdì i transalpini sfideranno in semifinale la sorprendente Argentina di Campazzo e Scola. Agli americani non bastano i 29 punti di Donovan Mitchell, sontuoso per tre quarti ma nullo nell'ultimo periodo: le stelle NBA falliscono come nel 2006 (bronzo a Saitama) e soprattutto mancano il podio per la prima volta nel 2002, a Indianapolis. Oltretutto prosegue la tradizione negativa di Gregg Popovich con Team USA, per la prima volta ct dopo le sfortunate esperienze da assistente nel 2002 e nel 2004 (bronzo ai Giochi di Atene).

La partita vede la Francia prendere il pallino fin dall'inizio mentre Team USA è sempre costretta ad inseguire. All fine del primo quarto è parità, 18-18, ma la superiorità di Gobert e soci è evidente a livello fisico. Nel secondo quarto Popovich abbassa il quintetto ma i Bleus volano a +7 con le triple di Albicy e Fournier; gli americani faticano, non riescono a correre e attaccano male, ma un clamoroso Mitchell da 15 punti li tiene a galla e all'intervallo c'è partita: "solo" 45-39 per i transalpini. La ripresa si apre con l'allungo della Francia, +10 con Batum e Fournier, anche perchè Turner e Kemba Walker commettono il 3° fallo. Nel momento peggiore però Team USA si rianima e, aggrappata al solito Mitchell (14 nel solo 3°), e al buon impatto di Smart, Middleton e Barnes, rimonta, pareggia sul 60-60 e poi avvio di quarto periodo arriva fino a +7, 72-65 con un piazzato di Walker. Sembra l'inizio dell'allungo americano e invece la squadra di Popovich si blocca di nuovo. La Francia ne approfitta, Gobert torna ad essere un rebus e, a sorpresa, Frank Ntilikina, firma i canestri decisivi: il giovane esterno dei New York Knicks mette due triple per il 76-76 e per l'82-76, e la Francia c'è! E' il colpo di grazie per Team USA che non segna più, Walker e Mitchell forzano senza alcuna lucidità, e così la Francia gestisce il margine fino alla sirena finale.

Evidente la superiorità fisica della Francia come dimostra il 44 a 28 a rimbalzo (13 offensivi) e i numeri di Gobert; Team USA ha provato a sopperire cambiando strategia e abbassando il quintetto ma non è mai riuscita a correre e ad andare in contropiede, e di conseguenza il solo Donovan Mitchell non è bastato. Inoltre americani traditi da Kemba Walker, considerato l'unica grande stella: 10 punti ma 2 su 9 ai liberi e 4 perse (sulle 11 della squadra).

Rudy Gobert, Francia-Stati UnitiGetty Images

