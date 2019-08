Ufficializzato il roster del Team USA per i Mondiali, Kyle Kuzma è l'ultimo taglio

Kyle Kuzma, infortunatosi a una caviglia e assente nell'ultima amichevole persa contro l'Australia di fronte a un pubblico record di 52.000 persone, è stato l'ultimo taglio del Team USA, che ha ridotto il roster ai 12 convocati ufficiali per il Mondiale di Cina. Dopo un'estate segnata da un numero abnorme di rinunce, infortuni e defezioni, la squadra allenata da Gregg Popovich avrà in Kemba Walker e Khris Middleton gli unici All-Star della scorsa stagione, e in Harrison Barnes l'unico reduce della spedizione olimpica di Rio de Janeiro 2016, chiusa con la medaglia d'oro. La sconfitta sofferta contro l'Australia ha però rinforzato le perplessità nei confronti di un gruppo che non sembra poter partire come candidato pressoché certo a salire sul gradino più alto del podio in Cina, con la concorrenza fortissima di Serbia, Grecia, Spagna e Francia.

Il roster del Team USA per i Mondiali di Cina

Giocatore Ruolo Squadra Harrison Barnes Ala Sacramento Kings Jaylen Brown Guardia Boston Celtics Joe Harris Ala Brooklyn Nets Brook Lopez Centro Milwaukee Bucks Khris Middleton Ala Milwaukee Bucks Donovan Mitchell Guardia Utah Jazz Mason Plumlee Centro Denver Nuggets Marcus Smart Guardia Boston Celtics Jayson Tatum Ala Boston Celtics Myles Turner Centro Indiana Pacers Kemba Walker Playmaker Boston Celtics Derrick White Playmaker San Antonio Spurs

Dopo il doppio confronto con l'Australia, il Team USA proseguirà la preparazione in Australia fino al 28 agosto, con annessa ultima amichevole in programma contro il Canada (lunedì 26 agosto). Il team di Gregg Popovich volerà poi in Cina e debutterà ai Mondiali domenica 1 settembre, affrontando la Repubblica Ceca. Giappone e Turchia sono le altre avversarie inserite nel Gruppo E.