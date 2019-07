Daniel Hackett sarà al training camp Azzurro a Pinzolo a partire, come concordato in precedenza, dal 26 luglio. Lo rende noto la Fip. Il giocatore, a seguito di un colloquio avuto nel pomeriggio con il presidente federale Giovanni Petrucci, sarà agli ordini del ct Meo Sacchetti per la sessione mattutina di venerdì.