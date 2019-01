I risultati della notte: Embiid trascina Philadelphia, i Lakers cadono contro i Thunder

Nottata NBA con 9 incontri quella che è andata in scena. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in campo tra risultati roboanti e grandi prestazioni individuali.

Cominciamo dallo Spectrum Center di Charlotte dove gli Hornets sono stati sconfitti dai Mavericks 122-84. Dallas, grazie ad un primo quarto devastante (42-26), ha saputo gestire il vantaggio e di fatto l’incontro non ha avuto storia. Top scorer tra le fila della formazione allenata da Rick Carlisle, neanche a dirlo, lo sloveno Luka Doncic. Una doppia doppia da 18 punti e 10 assist tanto per gradire è stata una delle perle del confronto, a conferma dell’eccezionale livello raggiunto da questo giocatore nella stagione da rookie. Netto anche il successo di Miami alla Quicken Loans Arena con Clevaland. Gli Heat hanno prevalso con il punteggio di 117-92 e i 24 punti di Josh Richardson e 12 ribalzi di Hassan Whiteside sono stati decisivi per centrare il bersaglio grosso. Niente da fare per i Cavaliers con Tristan Thompson miglior realizzatore con 14 punti a referto.

Cadono gli Hawks alla Capital One Arena contro i Wizards. Washington ha conquistato la vittoria con il punteggio di 114-98, facendo la differenza nell’ultimo quarto (26-14), forte di un Bradley Beal da 24 punti e della doppia doppia di Thomas Bryant (16-15-1). A poco sono serviti i 24 punti e gli 11 rimbalzi di Alex Len per cambiare la storia del confronto favorevole alla compagine di Scott Brooks, al secondo successo consecutivo. Vittoria dei Nets al Barclays Center contro i Pelicans 126-121. Una grande prova di squadra per il roster guidato da Kenny Atkinson con ben sette giocatori in doppia cifra, dal punto di vista realizzativo, tra i quali spiccano D’Angelo Russell (22 punti e 13 assist) e Joe Harris (21 punti). Una prestazione collettiva d’alta qualità che ha saputo far fronte alla superba partita disputata da Anthony Davis: 34 punti, 26 rimbalzi e 4 assist. Un match di livello assoluto per lui che però non ha evitato la capitolazione di New Orleans.

Al TD Garden i Celtics hanno superato 115-102 i Timberwolves e il protagonista assoluto tra le fila di Boston è stato Gordon Hayward: 35 punti, season-high e 14/18 dal campo. Medie davvero notevoli per lui, fondamentali per il successo dei padroni di casa rendendo vani i 28 punti, 12 rimbalzi e 7 assist di Karl Anthony Towns e i 31 punti di Andrew Wiggins (31-2-3). Gli Orlando Magic hanno sbancato lo United Center di Chicago, sconfiggendo i Bulls 112-84. La squadra di Steve Clifford, trascinata da un eccellente Nikola Vucevic (22-12-3), non ha dato scampo a Chicago, fin dal primo quarto nettamente in difficoltà (32-16). Successo esterno anche per i Detroit Pistons (101-94) contro i Memphis Grizzlies. I 26 punti ed 8 rimbalzi, con 11/23 dal campo, di Blake Griffin hanno illuminato la scena al FedExForum, tenendo conto anche della doppia doppia di Andre Drummond (11-10-2). Da sottolineare l’ottima partita di Jaren Jackson Jr. che con i suoi 26 punti, 10 rimbalzi e 2 assist si è particolarmente distinto tra le fila della formazione allenata da J.B. Bickerstaff, alla terza sconfitta consecutiva.

Autentici fuochi d’artificio alla Talking Stick Resort Arena tra i Sixers e i Suns. Philadelphia si è imposta con il punteggio di 132-127 e i 42 punti e 18 rimbalzi di Joel Embiid fanno davvero spavento. Una presenza in campo pazzesca quel del n.21 di “Phila” con 12/23 dal campo. Un Embiid sostenuto anche dai 27 punti di J.J. Redick e soprattutto dal season-high di Ben Simmons (29 punti), autore anche di 6 assist. Un confronto nel quale la fase offensiva, come si può intuire da queste cifre, ha nettemente avuto la meglio rispetto a quella difensiva, guardando i 37 punti ed 8 assist di Devin Booker tra le fila di Phoenix.

A completamento di questo turno vittoria allo Staples Center di Oklahoma City (107-100) contro i Lakers. I giallo-viola senza la loro stella LeBron James hanno assistito alla prova magistrale di Paul George, mattatore del confronto con i suoi 37 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. In evidenza per i Thunder Steven Adams (14-15-3) e Russell Westbrook (tripla doppia da 14-16-10) che hanno permesso alla compagine di Billy Donovan di prevalere.

I RISULTATI

Dallas Mavericks – Charlotte Hornets 122-84

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 117-92

Atlanta Hawks – Washington Wizards 98-114

New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets 121-126

Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 102-115

Orlando Magic – Chicago Bulls 112-84

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 101-94

Philadelphia Sixers – Phoenix Suns 132-127

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers 107-100