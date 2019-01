I risultati della notte: James Harden trascina ancora i Rockets, Spurs ok

Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati.

L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 punti, 10 rimbalzi e 15 assist, ma infila anche il tiro da tre decisivo da oltre nove metri a un secondo dalla fine e con due difensori addosso. Il concetto di Fear the Beard è ormai sempre più chiaro, visto che Harden ha realizzato 35 o più punti nelle ultime 9 partite e 40 o più nelle ultime 5. A Golden State non bastano i 35 punti di Steph Curry, compreso il tiro dalla media (viziato da una palla vagante rimessa in campo da Kevin Durant con un piede appoggiato a terra e fuori dal campo) che avrebbe potuto dare la vittoria ai suoi prima della prodezza di Harden. L’ultimo tiro lo tenta proprio Durant, ma scheggia appena il ferro.

I San Antonio Spurs non si fanno troppi problemi nel regolare la seconda forza della Eastern Conference, i Toronto Raptors, per 125-107: DeMar DeRozan firma una tripla doppia da 21 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, ma è tutta la franchigia allenata da Gregg Popovich che gira a mille: 55,3% da due, 48,1% da tre e 90% ai tiri liberi. Per Marco Belinelli 7 punti in 22’18” di gioco, mentre il miglior realizzatore è LaMarcus Aldridge con 23 punti. I Raptors vanificano così l’apporto di sette uomini in doppia cifra, con Kawhi Leonard a quota 21.

Scontro acceso anche tra Sacramento Kings e Denver Nuggets, con i leader della Western Conference capaci di prevalere in rimonta per 113-117 dopo esser andati sotto di 13 punti all’intervallo lungo, recuperati tutti nel terzo quarto. Jamal Murray, che nell’ultimo quarto tiene lontani i Kings praticamente da solo, mette in piedi una prova da 36 punti, ricevendo il supporto dei 26 punti e 13 rimbalzi di Nikola Jokic. Sacramento non riesce a far fruttare la buona vena di Buddy Hield (29 punti).

Questi i risultati della notte:

San Antonio Spurs-Toronto Raptors 125-107

Sacramento Kings-Denver Nuggets 113-117

Golden State Warriors-Houston Rockets 134-135 dts

