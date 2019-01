I risultati della notte: San Antonio e Belinelli sconfitti dai Clippers, Rose fa impazzire Minnesota

Sono state solo tre le partite della notte NBA. Niente derby italiano e sconfitta anche per l’unico dei due azzurri sceso in campo. Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs sono stati battuti 103-95 in casa dai Los Angeles Clippers, privi di Danilo Gallinari, che è rimasto fuori per i problemi alla schiena accusati nell’ultimo match contro Golden State.

I Clippers sono partiti fortissimo nel primo quarto, toccando il +12 (38-26) e poi conservando il vantaggio fino all’ultima sirena, trascinati soprattutto da un Tobias Harris da quasi tripla doppia con 27 punti, 9 rimbalzi e 9 assist a referto. Importante anche la doppia doppia di Patrick Beverley, che chiude con 18 punti e 12 rimbalzi. Per San Antonio il migliore è stato LaMarcus Aldridge con 30 punti e 14 rimbalzi, mentre Marco Belinelli ha chiuso la sua gara con 12 punti, 3 rimbalzi e 3 assist in 27 minuti di gioco.

Questa, però, è stata soprattutto la notte di Derrick Rose. Un’altra prodezza nella stagione che ormai ha segnato il suo grande ritorno tra i protagonisti della NBA. Nella vittoria dei suoi Minnesota Timberwolves contro i Phoenix Suns per 116-114, Rose ha messo a segno 32 punti, gli ultimi due a meno di un secondo dalla fine con il tiro della vittoria (qui sotto il video). Per Minny ottima prova anche di Karl-Anthony Towns (30 punti e 12 rimbalzi), mentre a Phoenix non bastano i 21 punti di T.J Warren.

A chiudere i risultati della notte è la vittoria degli Indiana Pacers sugli Charlotte Hornets per 120-95. Tutto facile per i Pacers, che si confermano terza forza della Eastern Conference, con un Victor Oladipo da 21 punti e poi un Darren Collison da 19 punti e 9 assist. A Charlotte non bastano i 23 punti del solito Kemba Walker.

Questo il riepilogo dei risultati

