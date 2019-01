I risultati della notte: successo per i Clippers di Gallinari, Minnesota vince e licenzia Thibodeau

Sono sette le partite della notte NBA. Vincono i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 106-96 contro gli Orlando Magic. Inizio di partita difficile per i californiani, che si sono trovati sotto di dieci punti alla prima sirena, per poi completare brillantemente la rimonta nei restanti tre quarti. Serata difficile al tiro per Gallinari, che mette a referto 13 punti (anche 5 rimbalzi e 2 assist) con 2/10 da tre punti e 5/15 totale dal campo. Il migliore per i Clippers è stato Tobia Harris con 28 punti, mentre ad Orlando non è bastato un Nikola Vucevic da quasi tripla doppia (16 punti, 24 rimbalzi ed 8 assist).

La notizia della notte NBA, però, è il licenziamento di Tom Thibodeau come coach e presidente dei Minnesota Timberwolves dopo quasi tre anni. La dirigenza e soprattutto il proprietario Glen Taylor avevano tenuto sotto osservazione l’ormai ex allenatore dopo la trade che ha portato Jimmy Butler da Minnesota a Philadelphia. Un licenziamento che ha sicuramente i contorni del clamoroso, perchè arrivato al termine della netta vittoria dei T’Woves sui Los Angeles Lakers. Un match dominato da Minnesota, che ha vinto per 108-86 grazie ad un Karl-Anthony Towns da 28 punti e 18 rimbalzi e ad un Andrew Wiggins da 28 punti. Serata da dimenticare per i Lakers, che continuano a fare grande fatica senza l’infortunato LeBron James.

Fuori Kawhi Leonard e dentro Kyle Lowry. Toronto continua ad avere problemi a schierare il suo quintetto titolare, ma alla fine i Raptors ottengono un’altra vittoria molto pesante dopo quella con Milwaukee. Questa volta sono gli Indiana Pacers a cadere per 121-105 con i canadesi che hanno in Norman Powell il migliore, con 23 punti uscendo dalla panchina.

Non basta la tripla doppia di Russell Westbrook (22 punti, 15 rimbalzi e 13 assist) agli Oklahoma City Thunder, che cadono a sorpresa in casa contro i Washington Wizards per 116-98. Ospiti sempre avanti ad ogni sirena e che hanno poi controllato il match soprattutto nel secondo tempo. Ottima prestazione di Bradley Beal, autore di 25 punti, ma anche di Otto Porter Jr, che mette a referto 20 punti.

Netto successo dei Brooklyn Nets sui Chicago Bulls per 117-100 (28 punti per D’Angelo Russell) e lo stesso vale per gli Atlanta Hawks sui Miami Heat (106-82, 19 punti per Trae Young). Sesta sconfitta consecutiva, invece, per i Phoenix Suns, che perdono 119-113 contro gli Charlotte Hornets, trascinati dai 29 punti di Kemba Walker e dai 20 punti dalla panchina di Tony Parker.

Questo il riepilogo dei risultati

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 100-117

Los Angeles Clippers – Orlando Magic 106-96

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 108-86

Atlanta Hawks – Miami Heat 106-82

Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 98-116

Toronto Raptors – Indiana Pacers 121-105

Phoenix Suns – Charlotte Hornets 113-119