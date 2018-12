I risultati della notte: vittorie per Gallinari e Belinelli. Doncic sfiora la tripla doppia

Dieci partite nella notte NBA, che ha visto vincere entrambi i giocatori italiani. Si comincia da Danilo Gallinari e dai suoi Los Angeles Clippers, che si sono imposti per 127-118 in casa contro i Sacramento Kings. Dopo le super prestazioni delle ultime settimane, il Gallo chiude con “soli” 14 punti ed una prestazione negativa al tiro (4/11 totale). Sono decisivi dalla panchina i contributi di Lou Williams, devastante sul finire del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto, che mette a referto 24 punti, e di Montrezl Harrell, che chiude con 22 punti e 9 rimbalzi.

Ci sono anche 12 punti di Marco Belinelli (con 5 assist e 4 rimbalzi) nella bella vittoria dei San Antonio Spurs sui Denver Nuggets per 111-103. Si tratta dell’ottava vittoria nelle ultime dieci partite per la squadra di Popovic, che si riavvicina alla zona playoff. Ottima prova tra i padroni di casa per DeMar DeRozan, che mette a referto 30 punti e 7 rimbalzi e di LaMarcus Aldrige (27 punti). Denver perde non solo la partita, ma anche la vetta della Western Conference. I Nuggets pagano la serata negativa di Nikola Jokic, che segna solo 4 punti, mentre non basta un Juancho Hernangomez da 27 punti e 14 rimbalzi.

I Toronto Raptors rimontano uno svantaggio di quattordici punti all’intervallo, superando 106-104 i Miami Heat. I canadesi, che si confermano in testa alla Eastern Conference, hanno ribaltato tutto nel terzo quarto, chiuso in loro favore con un parziale di 35-17. Decisivo il solito Kawhi Leonard, che chiude con 30 punti e 8 rimbalzi, mentre dall’altra parte agli Heat non bastano i 21 punti di Justise Winslow e la doppia doppia di Hassan Whiteside (16 punti e 12 rimbalzi).

E’ sempre di più il Luka Doncic show. Lo sloveno continua nel suo meraviglioso inizio di NBA, sfiorando la prima tripla doppia in NBA e chiudendo con 21 punti, 10 assist e 9 rimbalzi nella vittoria dei suoi Dallas Mavericks per 122-119 contro i New Orleans Pelicans. Per Dallas ci sono anche i 20 punti e 12 rimbalzi di DeAndre Jordan, mentre ai Pelicans non basta una pazzesca doppia doppia da 35 punti e 18 rimbalzi di Anthony Davis oltre ai 25 punti di Jrue Holiday.



Dopo aver saltato due partite per infortunio, è tornato in campo Dopo aver saltato due partite per infortunio, è tornato in campo Derrick Rose e lo ha fatto nella città che è stata sua all’inizio della carriera NBA. A Chicago i Minnesota Timberwolves si impongono agevolmente per 119-104 grazie soprattutto ai 24 punti e 8 assist del grande ex, ormai giocatore pienamente ritrovato e che è partito anche in quintetto titolare.

Dopo due tempi supplementare i Brooklyn Nets superano gli Charlotte Hornets per 134-132 e si riavvicinano alla zona playoff. Decisivo il canestro di Joe Harris (miglior marcatore dei Nets con 27 punti) a tre secondi dalla fine. A Charlotte non bastano i 35 punti di Kemba Walker e i 31 di Jeremy Lamb. Match finito ai supplementari anche quello tra Orlando e Phoenix. Sono i Suns a festeggiare alla fine per 122-120 con l’overtime che si è chiuso con un parziale di 4-2 in favore degli ospiti. 35 punti per Devin Booker, miglior marcatore della gara, mentre per Orlando ci sono i 27 punti di DJ Augustin.

I 20 punti e 9 rimbalzi di Marc Gasol permettono ai Memphis Grizzlies di superare per 95-87 i Cleveland Cavaliers. Successo anche per Detroit, con i Pistons che si impongono sui Washington Wizards per 106-95 con un Blake Griffin da 23 punti. Vincono anche gli Indiana Pacers, che sconfiggono 129-121 gli Atlanta Hawks con una prestazione di squadra importante e che ha visto ben otto giocatori chiudere in doppia cifra (Thaddeus Young il migliore con 21 punti).

Questo il riepilogo dei risultati

Detroit Pistons – Washington Wizards 106-95

Orlando Magic – Phoenix Suns 120-122 d.t.s

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 121-129

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 134-132 d.t.s

Miami Heat – Toronto Raptors 104-106

Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 94-119

Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers 95-87

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 122-119

San Antonio Spurs – Denver Nuggets 111-103

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 127-118