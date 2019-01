La giocata della notte: Doncic dà spettacolo, slalom gigante e appoggio mancino

Dopo la prima tripla doppia stagionale, Luka Doncic è autore di una buona prestazione anche contro i Los Angeles Clippers, sconfitti per 106-98: 17 punti per il ragazzo di Lubiana che a un certo punto decide di mettersi in proprio e dribblare tutti gli avversari che gli si pongono davanti.

Si strappa anche la maglia

Altro episodio curioso della partita di Doncic a fine primo tempo: il suo tiro allo scadere non trova nemmeno il ferro, e lui sfoga la sua rabbia sulla sua maglia.