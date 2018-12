Sospiro di sollievo per LeBron James, salta solo una partita: "Ho schivato un proiettile"

"Ho schivato un proiettile": è lo stesso LeBron James a commentare con un certo sollievo l'esito degli esami che confermano la lesione all'inguine, ma escludono guai peggiori.

Il Re si era dovuto fermare nel corso del match poi vinto contro i Golden State Warriors e già in casa Lakers ci si chiedeva quanto dovesse stare fuori il leader dei gialloviola: una partita, per il momento, visto che il profilo ufficiale ha fatto sapere che LeBron non sarà con la squadra nella trasferta di Sacramento contro i Kings, ma non è detto che James possa già rivedersi nella seconda partita - questa volta casalinga - sempre contro i Kings.

Si ferma così a 116 la striscia di partite consecutive di LeBron James in regular season (mentre rimane intatto quello di 156 totali): il Re non ne saltava una esattamente dal 12 aprile 2017.