Facciamo i conti: NBA, di Golden State e Curry le maglie più vendute, che crescita i 76ers

I Golden State Warriors e la loro superstar Stephen Curry sono in cima alla lista del merchandising NBA più venduto. A renderlo noto è stata la stessa lega americana di basket, confermando di fatto i dati delle ultime due stagioni. Prima dei campioni NBA in carica e grandi favoriti anche nei playoff 2018 (iniziati proprio lo scorso weekend) l'ultima squadra a guidare la lista del merchandising per tre anni consecutivi erano stati i Los Angeles Lakers, tra la stagione 2008/09 e la stagione 2010/11. I Warriors, oltre a Curry, hanno piazzato anche Kevin Durant (al numero 3) e Klay Thompson (al numero 14) nella lista delle magliette più vendute della stagione NBA 2017/18.

Dati impressionanti: crescita diffusa, da Golden State a Phila

I Warriors hanno aumentato in un solo anno del 37% i proprio dati sulle vendite di prodotti ufficiali NBA. Tra chi è cresciuto di più, da segnalare anche i Philadelphia 76ers, che si sono posizionati in questa graduatoria dietro solo a Golden State e ai Cleveland Cavaliers. Sixers che per altro hanno dominato la graduatoria di marzo, ultimo mese intero prima dei playoff. È la più alta classifica per Phila dal 2002/03. Poi Lakers, Boston e a sorpresa i Milwaukee Bucks, che hanno messo in fila colossi come Knicks, Bulls e Rockets.

La top-10 del merchandising NBA 2017/18

Posizione Franchigia 1 Golden State Warriors 2 Cleveland Cavaliers 3 Philadelphia 76ers 4 Los Angeles Lakers 5 Boston Celtics 6 Milwaukee Bucks 7 Oklahoma City Thunder 8 New York Knicks 9 Chicago Bulls 10 Houston Rockets

Maglie più vendute: Embiid piace, Antetokounmpo spopola

Il centro dei Sixers Joel Embiid ha terminato la stagione regolare con l'ottava maglia più venduta, mentre Ben Simmons si è classificato decimo. "Proprio come i nostri giocatori, il nostro marchio risuona sia a livello locale che globale", ha affermato Chris Heck, presidente delle operazioni aziendali dei 76ers. Stephen Curry, come detto, ha vinto il duello mediatico e personale con LeBron James, risultando il giocatore con più canotte vendute. Poi Durant e l'asso dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, quarto e davanti al Celtics Kyrie Irving, che ha completato la top five. Solo nono un potenziale MVP come James Harden.

La top-15 delle maglie piú vendute 2017/18

Posizione Giocatore 1 Stephen Curry, Golden State Warriors 2 LeBron James, Cleveland Cavaliers 3 Kevin Durant, Golden State Warriors 4 Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks 5 Kyrie Irving, Boston Celtics 6 Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder 7 Kristaps Porzingis, New York Knicks 8 Joel Embiid, Philadelphia 76ers 9 James Harden, Houston Rockets 10 Ben Simmons, Philadelphia 76ers 11 Kawhi Leonard, San Antonio Spurs 12 Lonzo Ball, Los Angeles Lakers 13 Damian Lillard, Portland Trail Blazers 14 Klay Thompson, Golden State Warriors 15 Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves

New York la franchigia più "valutata", cresce Phila

Nel 2017 Forbes ha provato a definire il valore economico delle singole franchigie NBA. I New York Knicks, primi in questa graduatoria, valgono ben 3.6 miliardi di dollari. Seguono Los Angeles Lakers e Golden State Warriors a breve distanza (3.3 e 3.1). Il terzetto di coda è composto dai New Orleans Pelicans, ultimi con 1 miliardo esatto, e da Memphis Grizzlies e Charlotte Hornets (1.025 e 1.05). Il valore medio delle franchigie NBA è di 1.65 miliardi. La NFL, la lega sportiva più ricca al mondo, è però ancora lontana. Le squadre NFL valgono, in media, più di 2.5 miliardi di dollari. E in generale la crescita della NBA, nel 2017, è stata significativa (+22%). Con alcuni casi eclatanti, tipo i Philadelphia 76ers che, finita la fase zero del Process, hanno visto aumentare in alto il proprio valore del 48%, sulle ali del rinnovato entusiasmo dei tifosi e trascinati da due fenomenali Joel Embiid e Ben Simmons.

Joel Embiid (Philadelphie Sixers)Getty Images

Un giro di denaro clamoroso

Il punto è che stimare il giro di denaro complessivo del merchandising NBA diventa improponibile. I media statunitensi nel 2017, solo per quel che riguarda la vendita di magliette annuali, hanno calcolato 900 milioni di dollari. A cui vanno ovviamente aggiunti i ventiquattro miliardi di dollari (sí, miliardi!) in diritti TV per il periodo 2016-2024, 1 miliardo all’anno da Nike per produrre in-game merchandising, 200 milioni da Tissot per un contratto di sei anni come cronometro ufficiale delle partite, la lotta continua tra Pepsi e Coca-Cola per essere bibita partner ufficiale della lega sportiva più seguita al mondo. Una lega ricca e ricoperta di denaro, in crescita costante sia dal punto di vista economico che da quello degli spettatori.