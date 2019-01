A New York l'apice del James Harden Show! Il Barba è un solista del calibro di Kobe Bryant

New York è la capitale del mondo, il Madison Square Garden è considerato "La Mecca", l'impianto sportivo con più fascino e tradizione. Ogni sportivo dà il meglio di sè al Garden, tutti i grandi giocatori si tengono per il pubblico della Grande Mela una prestazione unica. Non fa differenza James Harden, il giocatore, anzi la barba, più calda dell'NBA: l'MVP in carica è protagonista di una cavalcata con pochi eguali, sta trascinando letteralmente da solo gli Houston Rockets e nella notte, a New York contro i Knicks, ha segnato 61 punti, il suo massimo in carriera e l'apice di uno show da solista che infiamma e pure divide gli appassionati di tutto il mondo, e che scatena paragoni con Kobe Bryant.

Alla Mecca per fare la storia

Che il Barba avesse in mente qualcosa per il pubblico del Madison Square Garden si era capito da subito: gli Houston Rockets venivano dal ko di Philadelphia, c'era voglia di riscatto e Harden si è acceso da subito! Nel solo primo quarto 19 punti, 36 all'intervallo (sui 58 dei Rockets), 61 alla fine, con la palla rubata e la schiacciata che sono valsi la vittoria ai texani. Una partita da libri di storia perchè 61 punti sono il massimo in carriera del 29enne di Los Angeles e sono il massimo per un avversario dei Knicks al Garden, assieme ai 61 di Kobe Bryant il 2 febbraio del 2009. Il Barba ha anche aggiunto 15 rimbalzi diventando il primo giocatore da Shaquille O'Neal nel 2000 con una partita 60+15, solo che Shaq era un centro e con un fisico leggermente più dominante!

Restando sulle partite leggendarie al Madison (l'attuale Garden, dal 1968), tra giocatori dei Knicks e non, Harden è in eccellente compagnia:

62, Carmelo Anthony (New York Knicks), il 24 gennaio 2014;

61, James Harden (Houston Rockets), il 23 gennaio 2019;

61, Kobe Bryant (LA Lakers), il 2 febbraio 2009;

60, Bernard King (New York Knicks), il 25 dicembre 1984;

55, Bernard King (New York Knicks), il 16 febbraio 1985;

55, Michael Jordan (Chicago Bulls), il 28 marzo 1995;

54, Stephen Curry (Golden State Warriors), il 27 febbraio 2013;

52, LeBron James (Cleveland Cavaliers), il 4 febbraio 2009.

Un uomo solo al comando

E' incredibile quello che sta facendo James Harden in termini statistici e sta frantumando record su record. Coi 61 punti segnati a New York è il primo giocatore da Wilt Chamberlain nel gennaio 1963 ad avere tre prestazioni da 55 o più punti in un singolo mese di regular season, e per la 21esima gara consecutiva (sì, 21!) ha segnato almeno 30 punti per gli Houston Rockets, la quarta striscia più lunga nella storia NBA, l'unico a riuscirci dopo il già citato Wilt Chamberlain che detiene le prime tre con 65, 31 e 25 partite con 30 o più punti (tutte tra il 1960 e il 1962)!

In queste ultime 21 partite il record dei Rockets è 15 vinte e 6 perse, 5-5 nelle ultime 10 (viaggia a 45 punti, 9 rimbalzi e 8 assists di media a gennaio), e nelle ultime 5 ha segnato un totale di 261 punti (solo Kobe Bryant ha fatto meglio nel marzo 2007), tutti, ma proprio tutti (76 canestri), senza ricevere un assist! Ovviamente questo dato va contro il concetto di gioco di squadra, ma bisogna anche dire che Chris Paul ha giocato solo 26 gare su 47 (ha saltato le ultime 16 di fila), Clint Capela ha saltato le ultime 5, e Eric Gordon è appena rientrato dopo 8 gare fuori.

E gli Houston Rockets hanno risalito la china della Western Conference: hanno iniziato la stagione con una vittoria nelle prime 6 gare, a fine novembre erano 10-11 e 16-15 al 20 dicembre, giorno dell'ultima gara giocata da Chris Paul. Da lì 11 vittorie in 16 gare, con James Harden che viaggia a 44.2 punti, 8 rimbalzi e 8 assist!

Come Kobe Bryant, una stella che fa discutere

Quello che sta facendo James Harden è paragonabile soltanto agli altri grandi solisti dell'NBA recente, da Michael Jordan a Kobe Bryant. Le sue prestazioni sono esaltanti, è lui la squadra, ma allo stesso tempo fa discutere, per quanto palleggi, per quanto tiene la palla, per i tiri che si prende (il 56% delle sue conclusioni sono triple, oltre 17 a gara tentate a gennaio col 35% di realizzazione) e per i tanti falli che subisce, con le conseguenti vagonate di tiri liberi che porta a casa (quasi 15 a sera, realizzati col 90%). Uno sforzo sovrumano per come il Barba riesca ogni sera a produrre tanto, oltre 36 punti, 8 rimbalzi e 6 assist: ma va sottolineato come Harden sarebbe il miglior marcatore NBA anche senza i tiri liberi (25.7 punti, davanti ai 24.7 di Stephen Curry) e se i tiri da tre valessero due (30.7 punti, davanti ai 28.4 di Anthony Davis).

Record Minuti Punti Rimbalzi Assists % dal campo % da tre % ai liberi Tiri tentati Triple tentate Liberi tentati Harden 5-5 38.7 45.3 8.9 7.9 43.7 34.7 89.9 30.2 17.3 14.4 Bryant 9-6 41.6 43.4 5.6 4.1 47 39.7 89.7 29.6 8.9 13.4

* = valori in media

La differenza tra i due si evidenza sostanzialmente nel numero di assists, il Barba ne smazza il doppio (8 contro 4), è un giocatore più completo e di conseguenza aumenta la produzione totale per la squadra: con lui in campo i Rockets segnano oltre 119.2 punti per 100 possessi a gennaio, il rating offensivo più alto della storia (i Warriors quest'anno viaggiano a 117.1), mentre nel relativo periodo i Lakers viaggiavano a 112.7 su 100 possessi. Impressionante il fatto che Harden, su 100 possessi, a gennaio viaggi con un'esagerata tripla doppia di media: 53.8 punti, 10.2 assists e 10.2 rimbalzi. Non che Kobe fosse da meno (52.4 punti, 6.8 rimbalzi, 4.9 assists) ma quello che sta facendo il Barba è davvero assurdo, piaccia o meno!

